Neoenergia usa grafite como reforço a segurança com a energia

Distribuidora encontrou na arte uma estratégia para conscientizar a população, reduzir casos de vandalismo e alertar sobre segura

A Neoenergia Distribuição Brasília resolveu juntar novamente a educação, segurança e cultura e realizaram mais um projeto de grafite. O Grafite nas Subestações tem o objetivo de usar os muros das subestações de energia para reforçar mensagens de segurança com a energia elétrica, além de promover a valorização da arte urbana na comunidade.

Nesse primeiro momento, as duas subestações grafitadas estão localizadas em Sobradinho, sendo uma próxima à Reserva Contagem e a outra na região da Nova Colina. A ação foi realizada pelo trio de artistas Fred, Karek e Pake, que residem na região.

Os murais, juntos, têm mais de 300 metros de extensão e contam com ilustrações e frases que conscientizam sobre o perigo do furto de energia, riscos de entrar na subestação sem autorização, a importância da energia e um recado muito especial para as crianças, para evitarem áreas próximas às redes elétricas em brincadeiras com pipas.

A gerente de Relações Institucionais da Neoenergia Brasília, Juliana Pimentel, ressalta que projetos envolvendo segurança, educação, cultura e arte estão sempre em pauta na instituição. “Acreditamos que a educação é o principal vetor para a formação de bons hábitos relacionados ao uso seguro da energia elétrica. Por isso, pensamos nessa ação que, além de dar um novo visual para as subestações da região, conscientiza e educa a comunidade. Ações como esta fazem parte da nossa essência.”, explica a executiva.

Hoje, a Neoenergia Brasília possui 40 subestações no DF, sendo que dessas, duas já estão grafitadas. A intenção da distribuidora é ampliar o Grafite nas Subestações para outras áreas e nele incluir os projetos de uso racional da energia, bem como firmar parcerias com escolas e instituições educacionais para que crianças visitem as subestações e aprendam a ter uma relação segura com a energia elétrica.

Iniciativas semelhantes a esta já ocorrem nas demais distribuidoras do grupo Neoenergia com resultados positivos. Segurança é um dos pilares da Neoenergia e o maior objetivo com a ação é conscientizar e proporcionar mais segurança para as pessoas.

PROJETO MUSEU DE RUA – Em paralelo ao Grafite nas Subestações, o projeto “Museu de Rua” também foi iniciado este ano, com a proposta de incentivar a cultura de rua e revitalizar as Estações Transformadoras (ET’s) de rede elétrica da Neoenergia Brasília. A primeira etapa contou com o apoio de quatro artistas do grafite, além da parceria do Aeroporto de Brasília, TV Globo, TV Record e Prefeitura da Quadra 308 Norte.

O projeto proporcionou um colorido todo especial para a capital federal e fez com que as ET’s virassem murais expositivos de cultura e arte. Clique aqui e conheça o Museu de Rua.