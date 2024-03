Quantidade de comida para custodiados será ampliada em dias de visita

Agora, o pacote de torradas tradicionais industrializadas passa a ter peso máximo de até 300 gramas – antes, o máximo permitido era de 200 gramas

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) publicou, na edição desta terça-feira (05) do Diário Oficial do DF (DODF), a portaria nº 47, que amplia a quantidade de comida que poderá entrar nas sacolas nos dias de visita das unidades prisionais da capital.

Agora, o pacote de torradas tradicionais industrializadas passa a ter peso máximo de até 300 gramas – antes, o máximo permitido era de 200 gramas. O peso da unidade do pé de moleque e do doce de leite em sachê também aumentou de 30 para 40 gramas. Além disso, a Seape passa a permitir a entrada de um novo item: batata-palha, com peso máximo de até 140 gramas, em embalagem fechada pelo fabricante.

Veja abaixo a lista completa de alimentos que entram na sacola:

→ Um pacote de batata-palha, com peso máximo de até 140 gramas, em embalagem lacrada pelo fabricante

→ Um quilo de biscoitos industrializados (tipo água e sal, maisena ou rosquinha)

→ 28 unidades de doce tipo pé de moleque crocante ou doce de leite em sachê de 40 gramas cada, industrializado e em embalagem lacrada pelo fabricante

→ Um pacote de torrada industrializada, com peso máximo de 300 gramas e em embalagem lacrada pelo fabricante

→ 300 gramas de castanhas de caju ou castanhas-do-pará inteiras, em embalagem única, podendo ser a granel.

Todos os alimentos serão inspecionados em suas embalagens originais e posteriormente transferidos para embalagem transparente, a ser fornecida pelo visitante.

Acesse a lista com os itens permitidos aos custodiados.

As informações são da Agência Brasília