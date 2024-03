Inscrições para Casamento Comunitário começam nesta quinta (07)

Eles também devem ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, a ser comprovada mediante preenchimento de declaração

As inscrições para o próximo Casamento Comunitário começam nesta quinta-feira (07) e vão até 20 de março. O edital nº 1, publicado na edição desta terça-feira (05) do Diário Oficial (DODF), traz o cronograma da 9ª edição do programa da Secretaria de Justiça e Cidadania, a primeira de 2024.

Para inscrições, os noivos precisam comprovar que moram no DF e apresentar documentação descrita no item 3.1 (página 67). Eles também devem ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, a ser comprovada mediante preenchimento de declaração constante no edital.

Os documentos e declarações devem ser entregues das 9h às 16h30, entre os dias 7 e 20 deste mês, sempre em dias úteis, em um dos seguintes locais:

– Praça dos Direitos da Ceilândia (QNN 13, Ceilândia Norte);

– Na Hora – Unidade Rodoviária (Rodoviária do Plano Piloto, plataforma inferior);

– Praça dos Direitos do Itapoã (Quadra 203, Del Lago II);

– Estação Cidadania do Recanto das Emas (Quadra 113, Lote 9).

A Sejus analisará as documentações em 21 e 22 de março e, em seguida, direcionará os candidatos aos cartórios de registro civil. Serão selecionados até 50 casais, por ordem cronológica de inscrição. A data prevista para divulgação dos contemplados é 25 de março, nos canais oficiais da Sejus-DF.

Definidos os casais, haverá um encontro preparatório para um ensaio geral da cerimônia e esclarecimentos sobre o evento, no dia 25 de abril. A primeira edição de 2024 do Casamento Comunitário está prevista para o dia 28 do mesmo mês, em local a ser definido.

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, a política pública oferecida por meio do Casamento Comunitário favorece o fortalecimento das famílias e possibilita a realização de sonhos. “É um dia único e emocionante na vida dos casais, que iniciam suas vidas em união com o apoio da Sejus.”

Dúvidas poderão ser sanadas por meio do e-mail: [email protected] e/ou do telefone (61) 2244-1347/1349. O site da Sejus também fará atualizações em caso de alterações, atualizações ou acréscimos no processo.

Sobre o programa

Criado pela Sejus em 2020, o Casamento Comunitário dá oportunidade aos moradores do DF de se casarem de forma gratuita, promovendo o direito à convivência familiar, consolidando a família como núcleo social básico e assegurando os direitos civis e a proteção jurídica da família.

A Sejus-DF subsidia toda a solenidade e arca com custos relacionados a taxas de cartório, produção dos noivos (roupa e maquiagem) e buquês. Para cada edição, a pasta sela parcerias com a sociedade civil e a iniciativa privada.

Até o momento, foram realizadas oito edições do programa, com mais de 300 casais beneficiados. Na edição mais recente, ocorrida em dezembro de 2023, 51 noivos se casaram à beira do Lago Paranoá.

As informações são da Agência Brasília