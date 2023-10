GDF finaliza paisagismo do boulevard do Túnel Rei Pelé

Obras de urbanização do centro de Taguatinga receberam R$ 3,1 milhões em investimentos na mobilidade e acessibilidade

As obras de urbanização do Boulevard do Túnel Rei Pelé, em Taguatinga foram finalizadas. Com as novas calçadas e estacionamentos já instalados, as equipes da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal finalizaram a execução dos serviços de paisagismo e acessibilidade.

Foram investidos R$ 3,1 milhões em melhorias que trarão mais conforto e segurança para quem trafega pela região central da cidade. “Estamos em ritmo avançado, iniciando a etapa de colocação de grama e árvores para trazer um pouco mais de conforto térmico para a população”, explica o engenheiro Bruno Almeida, responsável pela obra.

A parte superior do túnel também recebeu melhorias estruturais e de acessibilidade: as pistas das avenidas principais foram recuperadas nos dois sentidos e as calçadas instaladas são mais largas e acessíveis. A região também ganhou uma nova ciclovia, que permitirá um deslocamento mais seguro aos usuários de bicicleta.

“Hoje, posso dizer que aqui está sensacional e, com a conclusão, a tendência é melhorar ainda mais”, diz o comerciante Américo Silva

Outra novidade é a construção das faixas exclusivas para o tráfego de ônibus, que já receberam as primeiras passagens de veículos do transporte coletivo nesta segunda-feira (2). “Esse corredor de ônibus irá desafogar as marginais, dando funcionalidade para o corredor. É uma novidade importante para o usuário de transporte público. Antes, os ônibus circulavam entre os carros, trazendo um certo transtorno. Agora, o usuário terá o tempo de viagem reduzido”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho.

Para Américo Silva, 74 anos, o investimento na região já trouxe resultados. “O engarrafamento de carros já melhorou. A conclusão dessas etapas finais de obra vai melhorar ainda mais, principalmente para o comércio. O centro de Taguatinga é um patrimônio, estou aqui há muitos anos. Hoje, posso dizer que aqui está sensacional e, com a conclusão, a tendência é melhorar ainda mais”, avalia o comerciante.

Estabelecido no centro de Taguatinga há mais de 30 anos, o comerciante Francisco Camelo, 71, também elogia as benfeitorias. “Quando cheguei aqui em 1990, Taguatinga era uma cidade abandonada. Esse governador trabalha para evoluir a cidadania do brasiliense. É uma melhoria importante para o centro de Taguatinga e para quem vem de fora”, avalia.

Com informações da Agência Brasília