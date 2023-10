Local de acesso à equipe de Saúde que atende área rural do Itapoã é alterado temporariamente

Ponto de apoio da equipe Rubi passa por revitalizações. Reabertura está prevista para a próxima semana, dia 4 de outubro

O ponto de apoio da equipe de saúde Rubi, uma das que atendem o Itapoã, especialmente a área rural, passará por manutenção a partir deste sábado (30) e o local de acesso mudará temporariamente. Portanto, os atendimentos agendados para a segunda e terça-feira (2 e 3 de outubro) serão realizados na Unidade Básica de Saúde (UBS) 3 do Itapõa, localizada na sede da administração.

As revitalizações serão realizadas em duas etapas. A primeira inclui a instalação de divisórias, assim como um novo forro e pias. As paredes também passarão por pinturas. A data de execução da segunda fase, que será a instalação do piso, ainda está em planejamento.

“As adequações irão melhorar as salas de espera, a ambiência dos consultórios e garantir maior privacidade aos pacientes. Além disso, teremos maior segurança, considerando a higienização das mãos dos profissionais durante os atendimentos, reduzindo o risco de infecções”, explicou a gerente da UBS 3, Fernanda Santana.

O Itapoã conta com três UBSs e 15 Equipes de Saúde da Família (eSF). Entre 50 e 60 mil pessoas são acompanhadas por esses profissionais aproximadamente. Pelo InfoSaúde-DF, é possível pesquisar a localização da UBS de referência ao acrescentar o número do CEP.

Equipes de Saúde da Família

As UBSs são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessas unidades, o atendimento é realizado pelas eSFs, responsáveis pelas atividades de promoção e prevenção da saúde.

Cada equipe é formada por um médico, um enfermeiro, dois técnicos em enfermagem e um agente comunitário de saúde. Os profissionais atendem todos os ciclos de vida, do bebê ao idoso.

Mudança temporária de local de atendimento

Equipe Rubi

Novo local de atendimento: UBS 3 do Itapoã

Endereço: Quadra 378, conjunto A, lote 4 – Sede da Administração do Itapoã