Qualifica DF Móvel oferece mais de mil vagas para qualificação profissional

As inscrições para 1.012 vagas no Projeto QualificaDF Móvel – 7ª Etapa – 3º Ciclo estarão abertas entre os dias 11 e 24 de abril, de forma eletrônica no portal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Os cursos de qualificação profissional oferecidos têm carga horária de 80 horas/aula e serão ministradas em dois turnos: matutino, das 8h às 12h; e vespertino, das 14h às 18h.

Entre os cursos disponíveis estão design gráfico, auxiliar administrativo, atendente de farmácia e design de sobrancelhas. O QualificaDF Móvel proporciona capacitação e qualificação profissional, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

As oportunidades estão distribuídas nas cidades Cruzeiro, Gama, Guará e Ceilândia. O início das atividades está previsto para 5 de maio.

Confira o edital.

*Com informações da Sedet