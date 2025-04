Mutirão de limpeza intensifica ações no Cruzeiro

A cidade do Cruzeiro começou a receber, a partir desta quinta-feira (10), um reforço especial nos serviços de manutenção. A Administração Regional do Cruzeiro, em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), deu início a um mutirão de limpeza que vai até sábado (12). A ação tem como objetivo intensificar a retirada de entulhos, lixo verde e inservíveis acumulados em diversos pontos da região.

Embora os serviços de manutenção e limpeza sejam realizados diariamente pelas equipes da Administração e do SLU, o mutirão visa atender a uma demanda maior da população, promovendo uma cidade mais limpa para todos os moradores.

Durante os três dias de força-tarefa, caminhões estarão circulando por todo o Cruzeiro para recolher materiais descartados de forma irregular, como móveis velhos, restos de poda, eletrodomésticos quebrados e outros objetos inutilizados. A expectativa é de que o trabalho contribua significativamente para a melhoria da paisagem urbana e para a prevenção de focos de doenças, como a dengue.

O administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires, agradeceu a toda equipe do SLU que trabalha diuturnamente para manter a cidade organizada, mas pede um reforço também dos moradores, para manter a região mais limpa. “Pedimos o auxílio da população, pra mostrar que nossa cidade pode ficar ainda mais bonita. Por isso, é importante contarmos com o apoio de todos”, afirma Aires.

*Com informações da Administração Regional do Cruzeiro