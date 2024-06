Dudu Camargo recebia conselhos de Silvio Santos antes de demissão polêmica

RIO DE JANEIRO, RJ

(UOL/FOLHAPRESS)

Antes de ser demitido do SBT, Dudu Camargo recebeu conselhos de Silvio Santos.

O apresentador opina sobre a relação com o dono do SBT: “Considero uma amizade, porque o Silvio, com os amigos ou com quem ele gosta, não precisa falar no telefone ou se encontrar sempre. Ele sabe ter uma amizade com alguém sem precisar ficar se encontrando”, diz, em participação n programa “Sensacional”, da RedeTV!.

A relação entre o apresentador e seus colegas de trabalho nunca foi das melhores, mas Silvio Santos não fez menção de que iria desistir de Dudu Camargo. “Comecei com um jornal de duas horas e ele terminou com sete horas de duração. Foi, inclusive, um palpite meu, de esticar o jornal na grade e deu muito certo, na época. Ele (Silvio Santos) valoriza o resultado, tanto é que ele vivia me falando: ‘Dudu, seus colegas não gostam de você, mas o público gosta’. Quando você era apadrinhado por ele, você era muito perseguido, e eu fui”, recorda.

Dudu ficou sete anos no SBT e foi demitido diante de uma polêmica. “Criaram uma história para justificar a minha demissão. Estou sendo bem claro ao falar sobre a saída do Silvio Santos da administração da empresa e, exatamente quando a administração mudou, me deram férias de meses e depois veio a rescisão”, dispara.

A ideia não era só o Dudu sair do SBT, era o Dudu sair do SBT e queimarmos ele para ele não conseguir emprego em lugar nenhum. (…) Até mim não chegou a verdade, mas imagino algumas situações. O que estou vendo: o SBT está vivendo uma nova era e não sei quem teve essa ideia, de tirar a imagem do SBT veiculada ao DNA Silvio Santos, Dudu Camargo sobre sua demissão do SBT.

A entrevista completa de Dudu Camargo para Daniela Albuquerque vai ao ar hoje, a partir das 22h30, no “Sensacional”, da RedeTV!.