Público decide nomes para filhotes de jacutinga do Zoológico de Brasília

As duas aves serão batizadas de Jabuticaba e Jurubeba, após enquete realizada nas redes sociais

Por meio de votação nas redes sociais, o público decidiu os nomes das duas novas filhotinhas de jacutinga, que se tornaram as estrelas mais recentes do Zoológico de Brasília. O resultado da enquete foi divulgado nesta quarta-feira (28) e os nomes vencedores foram Jabuticaba e Jurubeba.

A enquete recebeu 1.968 votos em 24 horas. O público votou nas opções escolhidas pelos tratadores que cuidam das pequenas aves desde o nascimento, em dezembro do ano passado.

“Estamos absolutamente encantados com o interesse e a participação do público nesta votação. É maravilhoso ver tantas pessoas envolvidas e entusiasmadas com animais tão importantes como estes”, ressalta o diretor-presidente do Zoológico, Wallison Couto.

Jabuticaba e Jurubeba não apenas refletem a fauna e a flora do Brasil, mas também acrescentam um toque de originalidade e charme à identidade das duas filhotinhas. A escolha desses nomes ressoa com a beleza natural e a riqueza da biodiversidade brasileira, algo que o Zoológico de Brasília busca enfatizar em sua missão educacional.

As filhotes, após o período inicial no berçário, agora desfrutam de um recinto adaptado, fora da visitação pública, para um monitoramento mais próximo e seguro.

*Com informações do Zoológico

Fonte: Agência Brasília