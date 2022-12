Publicado edital para concurso de auditor de controle interno com 234 vagas

As inscrições poderão ser feitas pelo site do Cebraspe, a banca examinadora, entre os dias 15 de fevereiro e 8 de março de 2023

Foi publicado nesta sexta-feira (23) o edital do concurso para a carreira de Auditoria de Controle Interno, destinado ao provimento de 87 cargos imediatos e 147 para cadastro de reserva. O concurso acontece dez anos após o último certame da carreira, realizado em 2013. O governador Ibaneis Rocha determinou a realização do concurso para o reforço do quadro de servidores da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).

O secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz, reforça que a publicação do edital é a materialização do compromisso dessa gestão com a qualidade do serviço público. “O governador Ibaneis Rocha determinou que priorizássemos a realização de novos concursos. Somente hoje publicamos dois novos editais. Um para a Secretaria de Saúde e outro para a área de gestão e fiscalização, da Controladoria-Geral do Distrito Federal. Isso vai melhorar a qualidade dos serviços e a assistência a nossa população”, afirma.

O processo seletivo está a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições poderão ser feitas pelo site da banca examinadora, entre os dias 15 de fevereiro e 8 de março de 2023, mediante o pagamento da taxa de R$ 279,40.

Os cargos são divididos em duas áreas, nas especialidades de Finanças e Controle e de Planejamento e Orçamento. Ambas exigem nível superior em qualquer área de formação, e oferecem remuneração inicial de R$ 13,7 mil por 40 horas de trabalho semanais.

Para a especialidade de Finanças e Controle, são ofertadas 73 vagas imediatas e 123 para cadastro reserva. As provas serão realizadas no dia 16 de abril de 2023. Já para a especialidade de Planejamento e Orçamento, são 14 vagas imediatas e 24 para cadastro de reserva, com provas no dia 23 de abril de 2023. Confira o edital completo.

O concurso terá as seguintes fases: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

Os servidores da carreira de Auditoria de Controle Interno atuam na supervisão, tratamento e orientação dos dados e informações do Portal da Transparência. Os auditores de controle interno também são responsáveis pela supervisão e coordenação das ouvidorias públicas do DF.

Outras atribuições dos auditores são a supervisão e coordenação do sistema de controle interno e a auditoria administrativa. A carreira é fundamental na defesa do patrimônio público, na prevenção da corrupção e na verificação dos princípios constitucionais nos atos da administração pública.

Com informações da Agência Brasília