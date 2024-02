Publicada lista de contemplados com bolsa de estudo para o ensino superior

Resultado da seleção de servidores para os cursos do UDF foi divulgado na edição desta quinta do Diário Oficial do DF

A Escola de Governo (Egov), vinculada à Secretaria de Economia (Seec-DF), publicou na edição desta quinta (1º) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o resultado final do concurso de bolsas de estudo destinadas aos servidores e empregados públicos ativos do GDF.

Entre as áreas que oferecerão bolsas, destacam-se os cursos de direito, ciências contábeis, gestão de recursos humanos, biomedicina, radiologia, fisioterapia e fonoaudiologia.

São 69 servidores selecionados para o Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF), onde as aulas começam no dia 19 deste mês. Os servidores contemplados se somam a 17 alunos da rede pública de ensino que também foram contemplados nesta edição do programa.

A inscrição e a aprovação no processo seletivo (vestibular) do UDF é de responsabilidade dos candidatos contemplados. O prazo para matrícula estipulado pela comissão para validar o benefício vai até o dia 16 deste mês, sob pena de perder o direito à bolsa.

“Desde a década de 1960, servidores do GDF participam desta seleção de bolsas de estudos junto ao UDF, que destina 10% das vagas abertas a cada semestre ao programa”, lembra a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino. “Apenas de 2019 até agora, já foram mais de mil servidores e alunos da rede pública beneficiados.”

Veja o edital com o resultado da seleção.

Dúvidas podem ser enviadas à comissão exclusivamente pelo e-mail [email protected].

*Com informações da Egov