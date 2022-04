Publicada licitação para reforma da Piscina com Ondas

As empresas interessadas no certame têm até 31 de maio para entregar os documentos de habilitação e a proposta de preços

Mais um passo para a realização de um sonho brasiliense: o Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, em edição extra na tarde desta quarta-feira (27), o edital de licitação para contratar empresa especializada na execução da obra de reforma e restauração da Piscina com Ondas, do Parque da Cidade Sarah Kubitschek. O valor estimado é R$ 10.932.284,65.

As empresas interessadas no certame têm até 31 de maio para entregar os documentos de habilitação e a proposta de preços, quando ocorrerá a sessão pública de recebimento da documentação. O critério de julgamento será o menor valor.

“A equipe técnica da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) trabalha para que a concorrência da reforma da Piscina com Ondas seja um processo realizado dentro da legalidade e transparência, como tem feito em todos os certames”, avalia o subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Esporte e Lazer, Clemilton Oliveira Rodrigues Júnior.

A obra vai ser executada em três fases, sendo que a primeira – prevista no edital – abrange a recuperação da piscina. Nesta etapa serão investidos cerca de R$ 8 milhões, por meio de emenda parlamentar da deputada Celina Leão. O restante do valor, aproximadamente R$ 3,1 milhões, serão de recursos dos GDF.

O projeto apresenta planejamentos arquitetônico, de engenharia, topográfico e hidráulico para a reforma do local. Prevê também reparos das instalações hidrossanitárias, elétricas, redes, impermeabilização e revestimentos internos e externos para a edificação existente de 1,2 mil m² – mantendo as características originais.

Projeto total

O projeto completo da Piscina com Ondas abrange a restauração e implantação de um complexo aquático, com área de rio lento e espaço com tobogã para crianças. O valor total do estimado é de R$ 22 milhões.

Na segunda fase será construída a passagem que abrigará uma correnteza de águas brandas, conhecida como rio lento. Uma terceira e última fase será dedicada à criação de área para as crianças.

“Vamos retomar um dos equipamentos de esporte e lazer mais importantes do DF. A Piscina com Ondas, que faz parte da memória de tantos brasilienses, vai voltar ainda melhor para o uso de toda a população. A Secretaria de Esporte e Lazer, com o total apoio do governador Ibaneis Rocha, vai entregar mais essa obra. Temos o governo que mais se preocupa com a prática esportiva e qualidade de vida da população. Será um marco na história da cidade”, classifica a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

A expectativa é que a nova Piscina com Ondas do Parque da Cidade e expansão sejam entregues à população ainda este ano. Um modelo de gestão administrativa do espaço está sendo estudado.

*Com informações de Adriana Izel e Hédio Ferreira Júnior, da Agência Brasília