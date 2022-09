PSD-Afro no DF é fundado

No fim da reunião, Paulo Octávio recebeu uma camisa de representação do grupo. Ronaldo Silva assumirá a presidência do PSD-Afro no DF

Nesta sexta-feira (2), Paulo Octávio, candidato do PSD ao governo do DF, participou da fundação do PSD-Afro do Distrito Federal. No evento, que ocorreu na sede nacional do partido, representantes do movimento falaram da necessidade de maior atenção que os afrodescendentes precisam na capital.

No fim da reunião, Paulo Octávio recebeu, assinou e vestiu uma camisa de representação do grupo. Ronaldo Silva, pesquisador, gestor e empresário, assumirá a presidência do PSD-Afro no DF.

“Hoje estamos vivendo um momento histórico com a criação do PSD-Afro no DF. Daqui vamos nos ramificar para todo o Brasil e falar mais alto. Já estamos em ambientes artísticos e acadêmicos. Agora, estamos na política para sermos ouvidos e termos acesso para a população negra nos hospitais, escolas e órgãos públicos”, disse Ronaldo Silva, que deu seu apoio à candidatura de Paulo Octávio ao GDF.

“Sou PO pelo empreendedorismo que ele representa”, completou. Aplaudido, PO ressaltou que Brasília precisa ser “uma cidade mais humana e ter uma participação efetiva nos aspectos raciais”.

O corretor de imóveis Gabriel Alves também se filiou ao PSD-Afro na solenidade e deu seu apoio ao candidato do partido ao GDF. “O Paulo Octávio abraçou a nossa cor, ao jovem e à mulher negra. Hoje estamos fazendo história”, disse.

“No nosso sistema carcerário, 70% são jovens negros. A segurança pública precisa olhar para a periferia, e é isso que o PSD-Afro vai fazer. Estamos aqui para trabalhar com administração e políticas públicas. Cansamos em ter jovens negros presos por falta de infraestrutura. Não há como comparar o saneamento básico da Estrutural com o do Lago Sul. Como pode o preto crescer em uma cidade sem infraestrutura?”, questionou.

Para a decoradora e design floral Thais Brasileiro, “PO tem um olhar sensível para as mulheres e, nós negras, somos multipotenciais, multidimensionais e multifacetadas”. Desde mais jovem, ela enfrentou situações desagradáveis e que a levaram a sofrer.

“Já me senti fracassada e julguei que não tinha potencial ou inteligência, por isso não poderia estar nos lugares de poder ou ser empresária e alcançar meus objetivos e sonhos. Hoje, aos 29 anos, consegui descobrir meu potencial. Por isso, é importante a criação PSD-Afro, pois precisamos olhar para nossas raízes e ancestrais, que são de muita força e garra. Por isso, podemos, sim, estar em lugares de poder”, destacou.