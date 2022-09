MP Eleitoral volta a pedir cassação de chapa de Paulo Octávio

O parecer da procuradoria foi enviado ao desembargador Renato Gustavo Coelho, relator do caso, que deverá avaliar os argumentos do MPE

O ministério Público Eleitoral no Distrito Federal se manifestou pelo indeferimento da chapa ao Palácio do Buriti composta pelo empresário Paulo Octávio e pelo advogado Luiz Felipe Belmonte. Segundo o órgão acusador, a coligação “DF Para Todos” não corrigiu os problemas observados na documentação dos candidatos.

“A ausência de ratificação do Drap (Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários) por todos os partidos coligados consubtância irregularidade suficiente para o indeferimento do pedido”, escreveu o órgão.

O parecer da procuradoria foi enviado ao desembargador Renato Gustavo Coelho, relator do caso, que deverá avaliar os argumentos do MPE para tomar a decisão que definirá o destino da candidatura do empreiteiro Paulo Octávio.

Atualmente na disputa, o empresário, que aparece em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, estagnou com 9% das intenções de voto.

