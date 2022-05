Ibaneis empossa novo defensor público-geral do DF

Celestino Chupel foi o escolhido pelo governador para assumir nos próximos dois anos. O governador do DF lembrou que o órgão presta assistência jurídica à população

Elisa Costa

[email protected]

O governador Ibaneis Rocha (MDB) empossou nessa terça-feira (3), o defensor público-geral Celestino Chupel, para assumir o biênio 2022-2024. A cerimônia aconteceu no Palácio do Buriti, com a presença do presidente da Câmara Legislativa, deputado Rafael Prudente, do vice-governador, Paco Britto e parlamentares.

Ao comemorar os feitos da Defensoria Pública, o governador do DF lembrou que o órgão presta assistência jurídica à população que possui dificuldades em acessar a Justiça. “Esse diálogo entre os Poderes é de suma importância para nós todos”, comentou. “Tenho certeza que com seu carisma, carinho, e maneira simples de tratar as coisas, você fará um belíssimo trabalho”, disse Ibaneis ao empossado.

Antes de Celestino Chupel, a defensora Maria José de Nápolis ocupou a cadeira por dois mandatos consecutivos, indicada inicialmente por Rodrigo Rollemberg, mas decidiu não concorrer novamente. Maria José apoiava a colocação de Carneiro, já que Chupel não integra o grupo político da atual gestão da Defensoria Pública do DF e, na instituição, é considerado “independente”.

Perfil

Chupel já tem 18 anos de carreira, chegou ao segundo lugar na votação para a formação da lista tríplice, que foi apresentada ao governador posteriormente, e concorreu com João Carneiro Aires e Leonardo Melo Moreira. Em 4 de abril, teve sua nomeação assinada e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

“Busco a união e parcerias. A defensoria nos faz lembrar quem somos, nos faz lembrar o nosso compromisso com a sociedade. É nossa causa, nossa tarefa, nossa missão”, declarou em discurso. Para o novo defensor, é importante promover melhorias no órgão e assim, refletir seus benefícios na sociedade.

Foto: Renato Alves / Agência Brasília