Prorrogado o prazo de inscrições para o programa Qualifica DF

O Programa Qualifica DF reabre inscrições nesta quinta-feira (14), disponibilizando 12.125 vagas para diversos cursos nas áreas que mais empregam no DF. Os interessados poderão se inscrever eletronicamente até domingo (17/3), pelo portal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Sedet).

Com ampla gama de opções, o programa abrange 50 possibilidades de capacitações, todas com certificado de conclusão. Desde áreas como cuidador de idoso, auxiliar administrativo, maquiagem e designer de sobrancelhas, até mecânica de motos, eletricista predial, mecanização agrícola, panificação, programador de aplicativos para Android, robótica e webdesigner. A seleção e preparação dos cursos são planejadas para atender às demandas do mercado de trabalho atual, visando suprir as profissões com maior carência de trabalhadores.

As aulas presenciais estão agendadas para começar em 1º de abril e seguirão até junho, distribuídas em polos localizados no Plano Piloto (Asa Sul), Ceilândia, Guará, Paranoá e Planaltina, os cursos terão uma carga horária total de 240 horas, com uma distribuição de 20 horas semanais.

Para os candidatos, é importante estar atento ao resultado final das inscrições e à convocação para o início das atividades, que serão divulgados no site da Sedet a partir do dia 18/3. Os convocados devem comparecer a um dos locais de realização dos cursos, conforme especificado no edital, entre os dias 18/3 e 21/3, das 8h às 21h.

Confira o edital na íntegra.

*Com informações da Agência Brasília