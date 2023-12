Prorrogada até dia 31 adesão à Campanha TerraMais

A adesão à campanha pode ser via requerimento físico, no edifício-sede da Terracap, ou por requerimento digital, no portal da empresa

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) prorrogou até o dia 31 de dezembro a adesão ao Programa de Renegociação, Captação e Fidelização de Clientes, o TerraMais. A campanha alcança toda a carteira de vendas e concessão imobiliária da agência e oferece até 100% de descontos sobre multas e juros de mora para as renegociações de débitos em atraso. A iniciativa ainda dá prêmio de até 11% em carta de crédito do valor pago antecipado pela amortização de no mínimo 50% ou quitação do saldo devedor. A adesão à campanha pode ser via requerimento físico, no edifício-sede da Terracap, ou por requerimento digital, no portal da empresa estatal.

Renegociação de débitos

Os clientes com parcelas em atraso junto à Terracap podem obter até 100% de descontos sobre os valores atualizados de multas e juros de mora, mantendo a correção monetária da dívida principal. Todas as renegociações serão feitas observando os vencimentos anteriores a outubro de 2023. Para fazer jus ao desconto nas penalidades, o mutuário terá que retomar os pagamentos do financiamento.

Para dar condições de pagamento e de tornar o cliente adimplente, a Terracap permite o refinanciamento das parcelas vencidas no saldo devedor pelo restante do prazo do contrato. Isso quer dizer que se o mutuário tem R$ 30 mil em dívidas, além de serem perdoados as multas e os juros de mora, o cliente não precisará pagar esse valor à vista, mas pode diluir no saldo devedor pelo tempo que ainda resta para quitar o financiamento junto à agência.

Além dos clientes que compraram lotes ou obtiveram a concessão em licitações públicas, aqueles que regularizaram seus imóveis por meio dos programas de venda direta, incluindo as vendas diretas feitas a entidades religiosas e de assistência social, que também estão em atraso, poderão aderir à campanha. Podem também participar interessados cujos contratos são oriundos de vendas no âmbito dos programas de Desenvolvimento Industrial do Distrito Federal (Proin-DF), de Desenvolvimento Econômico (Prodecon-DF), de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social (Pades-DF) e de Apoio ao Desenvolvimento Econômico (Pró-DF e Pró-DF II).

Além disso, também poderá haver a migração de juros nas renegociações dos contratos antigos. Neste caso, os clientes cujos contratos tenham taxas de juros de 1% ao mês ou 0,8% ao mês poderão reduzir a taxa de juros para os patamares praticados atualmente, ou seja, 0,5%. A adesão fica condicionada à alienação fiduciária devidamente registrada para os contratos que não possuem garantia.

Prêmio de até 11%

Já o incentivo da campanha àqueles que desejam antecipar ou quitar o saldo devedor é atraente. Aos contratos de vendas de licitação pública e de vendas diretas no âmbito dos programas de desenvolvimento da Terracap, poderá ser concedido prêmio de até 11% do valor pago antecipado pela amortização de no mínimo 50% ou quitação do saldo devedor de cada contrato para com a agência a ser oferecido em certidão de crédito. A concessão do prêmio, no entanto, não abrangerá o saldo de parcelas em atraso. O prêmio será calculado com base no valor da correção, dos juros e encargos pagos no contrato.

Para participar desta modalidade da campanha, é preciso que o interessado não perca tempo. A classificação e bonificação dos clientes se dará por ordem cronológica de recebimento do requerimento de adesão. Uma vez atingido o valor previsto de R$ 60 milhões, encerra-se a concessão de premiações.

Como participar

A adesão à Campanha TerraMais será feita de forma física, pessoalmente, no atendimento do edifício-sede da Terracap, ou por meio do portal da Terracap.

Ao acessar a página, o usuário deve clicar em Serviços e, em seguida, em Requerimento Online, devendo descrever no requerimento o tipo de adesão, bem como todos os dados do contrato e inserir cópias do RG, CPF ou CNPJ do titular ou do procurador legal. Esses passos devem ser seguidos para aqueles que querem fazer renegociação de dívidas ou a migração de juros.

Aos que querem antecipar parcelas, devem informar, ainda, também por meio de requerimento, se pretende quitar ou amortizar no mínimo 50% do saldo devedor do contrato.

Mais informações podem ser obtidas por meio do call center da Terracap pelo número (61) 3350-2222 ou via chat online, disponível no portal da agência. Já o atendimento presencial é realizado no edifício-sede da Terracap, localizado no Bloco F, Setor de Áreas Municipais (SAM) – atrás do Anexo do Palácio do Buriti, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

*Com informações da Agência Brasília