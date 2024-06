Proprietário de uma agência de veículos é alvo da PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu Jorge Torres Rodrigues, proprietário da agência de veículos Torres Multimarcas, localizada na Cidade do Automóvel. O empresário fechou a agência repentinamente e desapareceu com cerca de 200 carros que estavam expostos nos pátios, resultando em um prejuízo de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

As investigações conduzidas pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) revelaram que Jorge, apelidado de “Mágico dos Carros”, liderava um grupo criminoso com quatro comparsas, todos atualmente em prisão preventiva. O grupo operava principalmente na Cidade do Automóvel e em Santa Maria. A operação, desencadeada após minuciosas apurações, mostrou que mais de 70 pessoas foram prejudicadas pelas ações do bando. Os membros do grupo estavam escondidos em diversos locais, incluindo Piauí, Goiás e o Distrito Federal.

Jorge foi localizado em Inhuma, um pequeno município no Piauí com cerca de 15 mil habitantes. A operação, denominada “Conexão Babilônia”, também executou cinco mandados de busca pessoal. Durante a ação, seis veículos pertencentes às vítimas foram recuperados. Esses carros estavam prestes a ser revendidos a terceiros, numa tentativa de ocultar as atividades criminosas.

A Polícia Civil conseguiu uma ordem judicial para a indisponibilidade dos bens e o bloqueio das contas bancárias de todos os envolvidos, totalizando R$ 2,5 milhões.