Proposta quer o uso de vagas e calçadas por estabelecimentos comerciais

Na manhã desta quarta-feira (19), o deputado Robério Negreiros enviou um ofício ao governador do DF, Ibaneis Rocha, sobre uma proposta que permite o uso de vagas de estacionamento e calçadas por estabelecimentos comerciais.

O documento cita um decreto de 24 de abril de 2021, da Prefeitura da Cidade de São Paulo, o qual dispõe sobre o Projeto Ruas SP, destinado a viabilizar o atendimento, por bares e restaurantes em espaços públicos. O referido decreto o permite que bares, restaurantes e lanchonetes utilizem as vagas de estacionamento regulamentados na rua e calçadas para colocar mesas e cadeiras destinadas aos clientes.

O objetivo é possibilitar que, durante a pandemia de Covid-19, estes estabelecimentos possibilitem maior distanciamento entre os frequentadores, permitindo, também, o desenvolvimento da atividade econômica de modo seguro a toda a população.

O ofício direcionado ao governador do DF, propõe que a medida adotada em São Paulo e outras cidades seja adicionada no âmbito de Distrito Federal. De acordo com o documento, isso permitirá que estes estabelecimentos comerciais tenham uma retomada gradual das suas atividades econômicas, mantendo a segurança da população e, também, permitindo que os pequenos estabelecimentos possam ter um espaço mínimo para o desenvolvimento das suas atividades..

Até o momento da publicação desta reportagem, o governo do Distrito Federal ainda não tinha respondido o pedido do deputado Robério Negreiros.