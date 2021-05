Polícia busca quadrilha especializada em roubar carros no DF

De acordo com as investigações, os envolvidos são de classe média, um deles é filho de uma servidora pública

Nesta terça-feira, a Polícia Civil do DF investiga uma quadrilha especializada em roubar carros do DF. Os policiais constataram que vários roubos aconteceram da mesma forma, com uso de armas e violência.

A primeira ação dos bandidos aconteceu em Vicente Pires, no dia 30 de dezembro, onde um casal foi abordado e teve seu carro subtraído. No dia seguinte, no dia 31 o assalto ocorreu em Águas Claras.

Além dos dois assaltos, a polícia investiga o envolvimento da quadrilha em mais quatro assaltos no DF. De acordo com as investigações, os envolvidos são de classe média, um deles é filho de uma servidora pública.

Todos os envolvidos responderão por associação criminosa e roubo majorado.

