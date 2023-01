Projeto social abre o Estádio JK para mil crianças e adolescentes

Capital Clube de Futebol abre 1000 vagas no Estádio JK para crianças e adolescentes que tem o sonho de ser jogador de futebol

Capital Clube de Futebol abre 1000 vagas no Estádio JK para crianças e adolescentes que tem o sonho de ser jogador de futebol. O projeto social é totalmente gratuito e tem como objetivo estimular à prática esportiva e a descoberta de novo talentos. Além disso, os participantes terão direito ao uniforme e ao lanche sem custo algum.

“Somos um celeiro de grandes atletas e muitos deles não evoluem pois a família não tem condição de custear uma escolinha de futebol, comprar uniforme e, até, de se alimentar para poder treinar”, explica o presidente do Capital e idealizador do projeto, Godofredo Gonçalves. “Esses meninos não vão pagar nada aqui e vão ganhar o material e o lanche”, completa.

As atividades começam a partir da próxima semana no Estádio JK, no Paranoá, casa do Coruja, como é conhecido o Capital. para garantir a vaga os responsáveis pelos jovens atletas precisam buscar o material neste domingo (22), a partir das 8 horas, no próprio estádio. “Os inscritos e selecionados já foram informados, mas é importante reforçar a necessidade de comparecerem à nossa arena, impreterivelmente, nessa data”, reforça o coordenador.

Centro de Formação de Atletas



Crianças e adolescentes de 7 a 19 anos que sonham se tornar jogadores de futebol concorreram às mil vagas no ano passado. Divididas em categorias por faixas etárias, as atividades começam a partir da próxima semana e ocorrem no Estádio JK, no Paranoá.

Evolução de uma iniciativa anterior, o projeto já existe há quase um ano. Entre os treinadores conta com Manoel Miluir Macedo, experiente técnico com passagens por times do Brasil e do mundo.

A dona de casa Maria Albuquerque, de 31 anos, é mãe de Enzo Arthur, de 8 anos. Ela foi uma das mães que fez questão de matricular o filho no centro de formação. “Atividade física é fundamental para ele, tanto para o desenvolvimento físico quanto para o desenvolvimento como cidadão”, acredita a moradora do Paranoá.



Retirada do material

Dia: domingo (22 de janeiro)

Horário: a partir das 8 horas

Local: Estádio JK

Endereço: Quadra 1 – Paranoá

Documentação: documento pessoal de identificação do atleta (Certidão de Nascimento ou carteira de identidade) e do responsável

Mais informações: @capitalcf (Instagram)