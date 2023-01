Bombeiros fazem buscas por resto de família desaparecida

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) auxiliou, nesta quinta-feira (19), nas buscas pelos últimos três desaparecidos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) auxiliou, nesta quinta-feira (19), nas buscas pelos últimos três desaparecidos de uma família, Thiago Belchior, Cláudia Regina Marques de Oliveira, e a filha dela, Ana Beatriz Marques de Oliveira. As buscas começaram por volta das 6h30 na região do córrego Sobradinho dos Melos, no Itapoã.

Na operação, em parceria com a Polícia Civil do DF, foram necessários dezessete bombeiros militares, dois cães de busca e um drone para sobrevoar as áreas abertas em busca de vestígios de ação humana na área de vegetação rasteira. Além disso, os cães fizeram varredura na mata e nas proximidades das residências, mas até o final da operação nenhum dos três corpos foram encontrados.

7º vítima

Na tarde de ontem, 18, o CBMDF encontrou a sétima vítima da chacina. Segundo informações preliminares, o corpo, encontrado na casa usada como cativeiro de Renata Belchior, de 52 anos, de sua filha Gabriela Belchior, de 25 anos, é de Marcos Antônio Lopes. Marcos e Renata são pais de Thiago Gabriel Belchior que também está desaparecido, ele é marido da cabeleireira Elizamar da Silva, assassinada com seus três filhos na semana passada.

Ao todo, sete corpos ligados à família de Marcos Antônio foram encontrados, sendo seis carbonizados. Também nesta quinta, o Instituto Médico Legal (IML) confirmou que as seis primeiras vítimas são de Elizamar da Silva, seus três filhos, a sogra, Renata Juliene Belchior, e a cunhada, Gabriela Belchior.

Entenda

Na última sexta-feira (13), a cabeleireira Elizamar e seus três filhos desapareceram após deixaram a casa do sogro, onde ela teria ido para buscar o marido, Thiago. Dois dias depois, o carro da cabeleireira foi encontrado queimado com quatro corpos carbonizados.

No mesmo dia, Thiago, os sogros de Elizamar e a cunhada, Gabriela, também desapareceram. Na madrugada da última segunda-feira (17), o carro de Marcos foi encontrado também queimados com os possíveis corpos da esposa e da filha dele.

Três homens foram presos acusados de participação no crime. Segundo Horácio Barbosa, um dos suspeitos, o crime teria sido encomendado por Thiago e Marcos, que prometeram pagar ao trio R$ 100 mil pelo crime. Porém, agora que o corpo do mais velho foi encontrado, a teoria perde a força.

O corpo, enterrado em uma cova com 30 a 50cm, estava decapitado e sem os braços. Segundo o tenente Abreu do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o estado de decomposição indica que Marcos foi morto entre 4 e 10 dias atrás.