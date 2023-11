Projeto ‘Pintando Oportunidades’ capacita mulheres custodiadas do DF

Com o crescimento da área de construção civil, a pintura imobiliária é, atualmente, uma habilidade altamente valorizada no mercado de trabalho

Em uma iniciativa pioneira no sistema penitenciário do Distrito Federal, o projeto “Pintando Oportunidades” está promovendo a transformação e a capacitação de mulheres privadas de liberdade custodiadas na Penitenciária Feminina do DF. Idealizado pelo grupo Mulheres do Brasil, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF), o projeto tem por objetivo capacitar 19 reeducandas para o mercado de trabalho.

Com o propósito de proporcionar oportunidades reais de reinserção social, o projeto oferece o curso de pintura imobiliária, com duração de 160 horas/aula durante 40 dias e que contabilizam na remição da pena – a cada 12 horas de capacitação, um dia a menos na pena.

Com o crescimento da área de construção civil, a pintura imobiliária é, atualmente, uma habilidade altamente valorizada no mercado de trabalho. Sob a supervisão de instrutores do Senai-DF, todas recebem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e, durante 40 dias, compartilham conhecimentos e os aplicam na própria unidade prisional.

*Com informações da Agência Brasília