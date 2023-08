Projeto Mulheres Criativas oferece 640 vagas profissionalizantes

Projeto oferece aulas gratuitas e presenciais nas regiões de Samambaia e Gama em áreas como alimentação e estética

Tendo como foco o público feminino, o projeto Mulheres Criativas está com inscrições abertas para 640 vagas presenciais de cursos profissionalizantes nas cidades de Samambaia e no Gama. São oferecidas oportunidades para dez capacitações nas áreas da beleza, moda e gastronomia. A iniciativa, que teve o investimento de R$ 800 mil, é realizada pela Associação Cresce e conta com o fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec).

Segundo a subsecretária da Secec, Angela Inácio, o projeto consiste na capacitação de mulheres com foco no empreendedorismo. “Temos o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino no DF, com qualificação no campo da economia criativa. Além dos cursos, serão produzidos 50 podcasts e 40 vídeos de mulheres criativas que atuam na área, isso para debater ideias e ações para o mercado de trabalho. O projeto prevê também a criação de lojas virtuais para microempreendedoras, com o intuito de aumentar as vendas para esse público.”

As interessadas em participar dos cursos podem se inscrever pelo site do projeto. Cada curso terá dois módulos com carga horária de 32 horas, e serão realizados dois treinamentos por semana. A matrícula deve ser feita, no máximo, uma semana antes de cada curso. As próximas turmas serão para Design de sobrancelhas e Extensão de cílios, com aulas entre os dias 14 e 19 deste mês.

“Os cursos são realizadas semanalmente e aqui as alunas aprendem na teoria e na prática. Temos todo o material didático e os espaços montados para o aprendizado. As aulas podem ser também online, pelo canal da Associação. Nossa pretensão é formar até 3 mil mulheres nas duas modalidades, em Samambaia e no Gama”, destaca o presidente da Cresce, Eduardo Campos.

Cursos oferecidos

Em Samambaia, os cursos vão até 2 de setembro. Já no Gama, o treinamento tem previsão de início em 4 de setembro, seguindo até 30 do mesmo mês, nos turnos matutino e vespertino. Os cursos disponíveis são os de Panificação e biscoitos, Confeitaria e doces, Sobrancelhas e micropigmentação, Estética facial, Cabeleireira, Maquiagem e automaquiagem, Pizzaiolo e salgados, Marmitaria, Extensão de Cílios e Corte, costura e modelagem.

Confira o cronograma completo dos cursos neste link. De acordo com a associação, o projeto conta com a realização de 50 programas de podcasts com a presença de mulheres criativas de comunidades. O material será transmitido ao vivo por meio de um estúdio móvel.

“A ideia é que essas mulheres, consolidadas no meio profissional, reforcem a proposta da iniciativa para motivar e inspirar novos talentos por meio da trajetória empreendedora, assim como ensinar e trocar experiência no ramo em que são especialistas, criando uma grande e potente rede de colaboração e desenvolvimento entre as mulheres da cidade”, conclui Campos.

Com informações da Agência Brasília