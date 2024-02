Projeto leva conscientização contra a dengue às escolas do DF

A ação tem como objetivo conscientizar os estudantes da rede pública do DF acerca da doença, apresentando hábitos preventivos e cuidados domésticos

As escolas do DF têm mais uma ferramenta no combate à dengue. A Secretaria de Educação (SEE-DF), por meio da Gerência de Atendimento e Apoio à Saúde do Estudante (Gease), lançou nesta terça-feira (27) o projeto Com Dengue Não Dá, voltado à comunidade escolar.

Para o ensino médio e anos finais do ensino fundamental o evento será realizado na modalidade palestra, mas para as Escolas Classes e Centros de Educação Infantil será por meio de teatro de fantoches e teatro interativo.

A ação tem como objetivo conscientizar os estudantes da rede pública do DF acerca da doença, apresentando hábitos preventivos e cuidados domésticos necessários para evitar a disseminação do mosquito e da doença.

Nesse momento crítico de combate à doença, é indispensável o envolvimento da comunidade escolar como um todo para que os estudantes se informem a respeito da dengue e sejam protagonistas na luta contra o mosquito, seja por ações diretas de prevenção, seja pela disseminação da informação para o ambiente familiar.

“Os estudantes serão os agentes-mirins em suas residências para informarem aos pais para terem um ambiente seguro contra o Aedes aegypti”, explica a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá.

Todos contra a dengue

A Secretaria de Educação coloca-se em estado de colaboração permanente com a Secretaria de Saúde (SES-DF) e, entre diversas ações, elaborou orientações pedagógicas sobre o tema para serem divulgadas logo no início do ano letivo e de forma permanente nas unidades escolares.

As orientações serão apresentadas por meio de boletim informativo, panfletos distribuídos nas escolas no início do ano letivo, vídeos informativos sobre o tema elaborados pela SES e pela SEE, e, ainda, informações sempre atualizadas no site da secretaria.

As unidades escolares interessadas em receber a ação Com a Dengue Não Dá podem se inscrever por meio do link. A responsabilidade de organizar as turmas participantes é da escola e não há limites de vagas.

Veja o cronograma do projeto

28/2: Centro de Ensino Médio Asa Norte – CEAN (manhã e tarde)

29/2: Centro Educacional 08 do Gama (manhã e tarde)

*Com informações da Agência Brasília