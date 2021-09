Projeto leva apresentações de cultura nordestina para escolas públicas do DF

O Caco de Cuia nasceu com a missão de pesquisar os ritmos, as danças e a musicalidade da cultura popular brasileira

Ravenna Alves

(Jornal de Brasília / Agência de notícias UniCEUB)

No mês de outubro, o projeto chamado Circula Forrólengo irá difundir a cultura nordestina pelo Distrito Federal. No caldeirão cultural local, o forró e o mamulengo têm espaços garantidos no conjunto de tradições tipicamente nordestinas, e que acabaram se popularizando na capital. São manifestações que, por músicas e danças, capazes de contar histórias com afeto e encanto.

Entre os grupos, o Caco de Cuia, formado em 2005, nasceu com a missão de pesquisar os ritmos, as danças, os folguedos e a musicalidade da cultura popular brasileira. Conhecido pela espontaneidade em palco, possuem um repertório que passeia pelo baião, forró, xaxado e xote.

Nascido no interior do Nordeste, o Mamulengo é a forma popular e tradicional do teatro de bonecos no Brasil. Recebe diversos nomes pelo país, mas no Distrito Federal é conhecido como Mamulengo. Em 2015, foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), sendo batizado de forma unificada como Teatro de Bonecos Popular do Nordeste.

Continuidade do projeto Cuia de Mamulengo, realizado em 2019, o Forrólengo celebra o encontro dos dois grupos, Caco de Cuia e o Mamulengo Fuzuê. A ideia é expandir, encantar e divertir a população com manifestações da cultura nordestina e brasileira, tomando todos os cuidados e protocolos contra a covid.

Projeto

“Nós decidimos fazer um projeto que juntasse o forró e a brincadeira de teatro de mamulengo, que são culturas populares. Decidimos levar isso para as crianças nas escolas e para os espaços públicos. Difundir a cultura do boneco e da brincadeira. Muitas crianças nunca viram uma brincadeira de teatro de boneco, né? Ela é muito rica, conta muita história do nosso povo, da mesma forma que o forró que é uma cultura popular e conta as histórias do nosso povo” explica Joelma Bomfim, idealizadora do projeto e integrante do Caco de Cuia.

O projeto irá passar por escolas públicas e em espaços culturais de Recanto das Emas, Riacho Fundo I e Riacho Fundo II, com os grupos Caco de Cuia, representando o Forró, e o Mamulengo Fuzuê.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A primeira parada acontece na próxima sexta-feira, 1º de outubro, e ocupará o Centro de Ensino Fundamental 106 do Recanto das Emas, às 9h30. As apresentações são voltadas para a comunidade escolar e terão tradução em Libras para acessibilidade dos estudantes com deficiências auditivas. “Nossa comunidade escolar está muito feliz com o retorno híbrido e ainda mais feliz e satisfeita por poder receber o Projeto Forrólengo, seguindo todos os protocolos de segurança. Com esta apresentação, encerraremos a nossa Semana de Luta da Pessoa com Deficiência”, comenta o diretor da unidade, Eluides Agapito.

PROGRAMAÇÃO

1° Apresentação – CEF 106 do Recanto das Emas

Dia 01 de outubro, sexta-feira às 9h30

2° Apresentação – CED 02 do Riacho Fundo I

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia 27 de outubro, quarta-feira às 10h30

A terceira apresentação será no Riacho Fundo II, porém ainda não tem data confirmada.



Mais informações:

instagram.com/mamulengofuzue/