Projeto ‘Fala, Galera’ recebe mais de 600 sugestões para criação de políticas públicas

Criado para dar voz e visibilidade à juventude entre 15 a 29 anos, o projeto “Fala, Galera” visitou quatro escolas no primeiro semestre deste ano. Centros de ensino de Guará, Núcleo Bandeirante e Ceilândia receberam a visita da Secretaria da Família e Juventude (SEFJ), que colheu mais de 600 sugestões de projetos e medidas.

As contribuições foram em várias áreas, como educação, saúde, transporte público, segurança e meio ambiente, entre outras. As demandas serão encaminhadas aos órgãos públicos competentes.

Alunos de quatro escolas públicas deram sugestões de projetos em áreas como educação, saúde, transporte público, segurança e meio ambiente | Foto: Divulgação/ SEFJ

“Os jovens precisam de oportunidade para expressar as próprias ideias. Eles estão na fase mais produtiva e criativa da vida e a nossa missão é servir como ponte de interlocução com os demais órgãos do governo para demandas que não forem de nossa competência. A iniciativa é reunir a juventude e despertar nela o desejo de ser um elo importante na execução de políticas públicas. Com a coleta das propostas, o governo estará munido de informações onde há mais carência em determinado serviço público e agir com assertividade”, afirma o secretário da Família e Juventude, Rodrigo Delmasso.

*Com informações da SEFJ