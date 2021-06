Projeto de exame gratuito de trombofilia vai à sanção do governador

Hermeto explica que a trombofilia nas grávidas pode levar ao entupimento tanto das veias da mãe como a obstrução da circulação do sangue que vai para a placenta

A proposta, de autoria do deputado Hermeto (MDB), estabelece que o exame assegura a realização do exame que detecta a trombofilia a todas as mulheres em idade fértil no Distrito Federal. O plenário virtual da Câmara Legislativa concluiu o projeto de lei nº 1.395/20, nesta terça-feira (1). Os serviços Deverão ser oferecido às meninas e mulheres de 10 a 49 anos de idade, em todos os estabelecimentos de saúde – públicos ou privados – credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante guia de solicitação médica.

Conforme aponta o distrital, a trombofilia é tratada como uma tendência ao chamado “sangue grosso”, o que, na prática, contribui para o entupimento de veias. Hermeto ressalta que, no caso das grávidas, pode haver entupimento tanto das veias da mãe como a obstrução da circulação do sangue que vai para a placenta.

Aprovado em segundo turno e redação final, o texto segue para a sanção do governador Ibaneis Rocha.