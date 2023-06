Projeto ‘De Cara Nova’ restaura área de Brazlândia

Em comemoração ao aniversário da cidade, SLU entrega, nesta terça (6), mais um ponto recuperado e lança a campanha Descarte Legal

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vai realizar mais uma entrega nesta terça-feira (06) de área restaurada pelo projeto De Cara Nova, que tem como principal objetivo eliminar pontos de descarte irregular no Distrito Federal. De janeiro deste ano até o início de maio, a ação retirou quase 4 mil toneladas de entulho de lixões espalhados pela cidade.

Em Brazlândia, o SLU disponibiliza para a população dois papa-entulhos localizados no Núcleo de Limpeza de Brazlândia – Área Especial 02 Norte, Lote K, Setor Norte (próximo à 18ª Delegacia de Polícia) e na Quadra 33, Área Especial nº 3, Vila São José, BR-430, km 01, Sentido Capão da Onça. Apesar da existência dos dois locais, ainda é possível verificar diversos pontos de descarte irregular que são constantemente alvos desse crime ambiental.

A ideia do projeto é recolher resíduos e recuperar os espaços por meio de plantio de mudas e sinalizações educativas com placas orientando sobre as penalidades e o local correto para o descarte. “O objetivo da ação é chamar a atenção dos moradores com uma ação voltada à educação ambiental e diminuir o número de lixos e entulhos na região”, afirma Sílvio Vieira, presidente do SLU.

Projeto Descarte Legal

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta segunda-feira (5), o SLU promoverá ações específicas de conscientização da sociedade, durante a primeira semana de junho. Uma delas será lançada nesta terça-feira (6): o projeto Descarte Legal, que contribui para a conscientização sobre o descarte correto de resíduos, para minimizar o problema dos pequenos lixões.

“O descarte irregular de resíduos é, infelizmente, um problema em todas as regiões do DF. Para minimizar a disposição de lixo e entulho em local inadequado, o SLU realiza campanhas de comunicação e de mobilização, além de dispor de 22 papa-entulhos”, enfatiza Sílvio.

Por ser uma questão cultural, os trabalhos de remoção dos pequenos lixões são realizados continuamente. São mais de 400 pontos mapeados. Mais do que um problema que prejudica a saúde e a qualidade de vida dos moradores, o descarte irregular também onera os cofres públicos, já que o SLU gasta mais de R$ 18 milhões por mês com a coleta de resíduos que deveriam estar nas lixeiras e nas caçambas, mas que estão nas ruas e nos terrenos baldios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Projeto De Cara Nova e lançamento do Descarte Legal em Brazlândia

– Data: terça-feira (6)

– Horário: 10h

– Local: EQ 02/04 Lote A (ao lado do CEE- Cinebraz)

Com informações da Agência Brasília