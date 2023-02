Projeto De Cara Nova do SLU elimina lixão em Santa Maria

As equipes de limpeza do SLU estiveram na cidade nos últimos dias retirando entulhos de uma área de descarte irregular na CL 413

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) entrega à população, nesta quinta-feira (9), mais uma área recuperada pelo projeto De Cara Nova, que tem como objetivo eliminar os maiores pontos de descarte irregular no Distrito Federal.

Santa Maria foi a região contemplada nesta edição. Por isso, as equipes de limpeza do SLU estiveram na cidade nos últimos dias retirando entulhos de uma área de descarte irregular na CL 413. Além do recolhimento, houve a recuperação do local, com a plantação de 270 mudas.

“O projeto De Cara Nova vai acabar com esses pontos viciosos de descarte de lixo e entulhos. Vamos limpar, revitalizar e orientar a população sobre o descarte correto. Já iniciamos a limpeza e vamos instalar uma placa de ‘proibido jogar lixo’, informando o endereço do site do SLU em que o cidadão pode saber onde fica o papa-entulho mais próximo”, explica o diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana, Silvio Vieira.

Também estará presente o grupo de teatro do SLU, O Garizito, com as personagens Juju e Lili, que vão levar mensagens de conscientização ambiental com uma abordagem mais leve e divertida.

O projeto De Cara Nova foi lançado em 10 de janeiro, no Paranoá. A ação também já ocorreu em Ceilândia, Samambaia e Taguatinga. Só em Ceilândia, do dia 12 a 21 de janeiro, foram retiradas 1.873 toneladas de entulhos, com 201 viagens de caminhão. Ao todo, juntando Ceilândia, Samambaia e Taguatinga, foram coletadas 3.376 toneladas, em 403 viagens.

Serviço

Projeto De Cara Nova: Área recuperada em Santa Maria

– Entrega: quinta-feira (9)

– Hora: 10h

– Local: CL 413, área próxima à Igreja Presbiteriana Renovada – Santa Maria (localização aqui)

Com informações da Agência Brasília