Projeto Apoio Cultural – Contrariando as Estatísticas oferece oportunidades de reinserção para jovens que cometeram atos infracionais no DF

Diante do desafio de proporcionar alternativas construtivas para jovens que cometeram atos

infracionais, o Coletivo Rodeia lança o projeto Apoio Cultural – Contrariando as Estatísticas. A iniciativa oferece diversas atividades gratuitas – entre oficinas de tranças, rima, audiovisual, operação de som, DJ e beatmaker – para proporcionar, a esse público, um retorno em termos de empregabilidade, oportunidades de aprendizado, desenvolvimento pessoal e reinserção social.

Os encontros acontecem na Gerência de Atendimento em Meio Aberto (GEAMA), localizada

no Recanto das Emas, a partir de terça-feira (7) e devem beneficiar 120 menores.

Para o produtor cultural do projeto, Daniel Mascarenhas, as medidas socioeducativas

fornecem um ambiente propício ao desenvolvimento integral dos jovens, estimulando seu

protagonismo juvenil e participação comunitária. “Essas ações são cruciais para preparar os

jovens para uma reintegração bem-sucedida na sociedade, reduzindo as chances de

reincidência e incentivando uma participação ativa e construtiva na comunidade”, afirma.

Com duração de quatro horas, as oficinas serão às terças e quintas do mês de maio e na

primeira semana de junho, respectivamente nos dias: 07/05, 09/05, 14/05, 16/05, 21/05,

23/05, 28/05 e 04/06.

Perfil dos socioeducandos no Brasil



Dados do estudo Trajetória dos Socioeducandos no Distrito Federal: meio aberto e

semiliberdade 2022 do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) mostram

que, em 2017, 142.010 adolescentes e jovens cumpriam medidas socioeducativas no Brasil

sendo 117.207 em meio aberto (83%) e 24.803 (17%) de internação ou semiliberdade. Entre os

adolescentes e jovens que cumpriam medida socioeducativa, 60% cumpriam medida de

Prestação de Serviços Comunitários e 72% cumpriam medidas de meio aberto.

Desses, 88% eram do sexo masculino; 46% tinham entre 16 e 17 anos; 31%, entre 18 e 21 anos; o restante

(23%) tinha menos de 16 anos. A proporção de homens e jovens mais velhos nas medidas de

restrição de liberdade é maior. Entre os adolescentes e jovens que cumpriam medidas de

restrição de liberdade, 71,8% cumpriram a medida de internação, enquanto 8,7%, medida de

semiliberdade. Desses, 96% eram homens; 56% tinham entre 16 e 17 anos; 29,5%, entre 18 e

21 anos; o restante (14,4%) tinham menos de 16 anos.



Realização



O projeto Apoio Cultural – Contrariando as estatísticas é uma iniciativa do Coletivo Rodeia,

com apoio do Coletivo Movimento de Rua e realização do Fundo de Apoio à Cultural e da

Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.



Sobre a GEAMA-DF



A GEAMA-DF, sob a gestão da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), aprimora a

ressocialização de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de Liberdade Assistida

e Prestação de Serviço à Comunidade na região. Este órgão coordena diversas iniciativas,

incluindo visitas domiciliares, integração em programas de capacitação profissional e inserção

no mercado de trabalho, acompanhamento educacional, suporte para questões judiciais e

cooperação com a rede de assistência social.



Sobre o Coletivo Rodeia



Desde 2021, o Coletivo Rodeia tem sido uma força transformadora nos centros da GEAMA-DF,

oferecendo um refúgio cultural e educacional para jovens em conflito com a lei.

Comprometidos com a ideia de que a cultura é uma ferramenta poderosa de reinserção e

empoderamento, as oficinas culturais têm sido um farol de esperança e oportunidade.



Programação | Projeto Apoio Cultural – Contrariando as estatísticas

07/05 (terça-feira) de 13h às 17h – Oficina de trança com @afros_anjos

09/05 (quinta-feira) de 8h às 12h – Oficina de escultura com @Mujica_fabiola

14/05 (terça-feira) de 13h às 17h – Oficina de Dj com @djketlen_

16/05 (quinta-feira) de 13h às 17h – Oficina de beatmaker com @indio_odin

21/05 (terça-feira) de 13h às 17h – Oficina de rima com @felipematheus_35

23/05 (quinta-feira) de 13h às 17h – Oficina de audiovisual com @k_milk

28/05 (terça-feira) de 13h às 17h – Oficina de operação de som com @Alessandro_moska

04/06 (terça-feira) de 13h às 17h – Oficina de autocuidado e plantas com @sem.breuba

06/06 (quinta-feira) – Show DJ Jay Lee com participação da banda Coktel Molotov

Local:

GEAMA – Recanto das Emas

Qd 602, Área Especial, Lote 01 – Recanto das Emas/DF

Informações são da SEEC-DF