Progressão funcional valoriza aperfeiçoamento de mais 42 policiais civis

Concessão foi assinada pela governadora em exercício Celina Leão e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (11)

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou na edição desta quinta-feira (11) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) a progressão funcional de mais 42 policiais civis, incluindo delegados, agentes e papiloscopistas. A concessão assinada pela governadora em exercício Celina Leão é baseada no Decreto nº 7.652/2011, que estabelece critérios para o desenvolvimento dos servidores das carreiras de Delegado de Polícia e de Polícia Civil do Distrito Federal, entre eles a realização de cursos de aperfeiçoamento na Escola Superior de Polícia Civil (ESPC).

Os 42 policiais civis tiveram carga horária total de progressão de 268 horas/aula em curso realizado entre 15 de setembro e 30 de novembro de 2023. As aulas tiveram como objetivo principal aprimorar as habilidades e conhecimentos dos policiais em diversas áreas cruciais para o desempenho de suas funções, como técnicas de saque e disparo de arma de fogo na modalidade porte velado; técnicas de cumprimento de medidas judiciais com eficiência e segurança; conhecimentos em atendimento pré-hospitalar policial, focado nas necessidades específicas da atividade.

Além disso, o curso abordou temas relevantes como criminologia, política criminal e técnicas de perícia em locais de crime, contribuindo para a formação de profissionais mais qualificados e preparados para enfrentar os desafios da segurança pública.

Esse processo contínuo de capacitação e valorização do servidor assegura que os policiais estejam sempre atualizados com as melhores práticas e as técnicas mais avançadas em suas áreas de atuação. Isso não apenas eleva o nível de eficiência e segurança nas operações policiais, mas também reforça o compromisso da instituição com a excelência profissional e o constante aprimoramento de seus membros. A valorização do servidor é essencial para manter a motivação e a dedicação dos policiais, garantindo, assim, um serviço público de qualidade à comunidade. Iniciativas como a progressão funcional representam um investimento fundamental no fortalecimento das forças de segurança do Distrito Federal. *Com informações da PCDF