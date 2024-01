Programação dos blocos de rua do Carnaval de Brasília 2024 é divulgada

Ao todo, 157 blocos se inscreveram para participar da festa, mas 29 cadastros foram excluídos da lista geral

A programação dos blocos de rua do Carnaval no Distrito Federal foi divulgada nesta quinta-feira (25) pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Ao todo, 157 blocos se inscreveram para participar da festa, mas 29 cadastros foram excluídos da lista geral devido à duplicidade, questões relacionadas a plataformas e excepcionalidades que não se encaixaram no perfil de bloco de rua.

Os critérios estabelecidos para a escolha dos participantes foram cuidadosamente delineados em cada etapa do processo de cadastro, garantindo não apenas a qualidade artística, mas também a representatividade do evento para a sociedade do Distrito Federal.

A expectativa é que a programação do Carnaval atraia mais de 1,7 milhão de pessoas para as ruas durante o feriadão e o pós-Carnaval. Com pelo menos 10 dias de folia previstos, a diversidade de ritmos e a animação dos blocos prometem transformar as ruas da cidade em um verdadeiro palco de celebração.

Confira a programação abaixo

• Programação com os 56 blocos de rua classificados pelo termo de Colaboração Nº 20/2023 DF Folia 2024 – Associação Amigos do Futuro

• Programação com os blocos de rua contemplados pelo Termo de Fomento Nº 1772023 Brasília em Folia 2024 – AAMA – Associação Artística Mapati

Essas parcerias fortalecem o compromisso da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) em promover um Carnaval vibrante e inclusivo, valorizando a diversidade cultural presente no Distrito Federal.

*Com informações da Agência Brasília