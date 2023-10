Programação de aniversário do Cruzeiro terá cinco semanas de programação

Também estão previstos inauguração da placa “Eu Amo Cruzeiro”, shows com bandas locais e outras atividades artístico-culturais

Durante os meses de novembro e começo de dezembro, a Administração do Cruzeiro promove uma programação recheada para comemorar os 64 anos da cidade. Toda semana terá um evento especial, desde o clássico corte do bolo, marcado para o dia 30 – data de aniversário da cidade -, até a 2° edição da CãoMinhada e feira pet.

Também estão previstos inauguração da placa “Eu Amo Cruzeiro”, shows com bandas locais e outras atividades artístico-culturais, o desfile da Aruc e dança típica de carimbó.

Confira o calendário da programação:

1º/11 – quarta

8h: Inauguração da placa “Eu amo Cruzeiro”. Local: Avenida das Mangueiras

16h: Reabertura do Espaço do Centro de Convivência do Idoso (CCI). Local: Complexo Cultural Rubem Valentim (SRES Cruzeiro Velho)

5/11 – domingo

19h: Culto de Ação de Graças pelo aniversário do Cruzeiro. Local: Igreja Presbiteriana (quadra 02 – Cruzeiro Velho)

10/11 – sexta

10h às 17h: Feira Criativa do Cruzeiro. Local: Em frente ao Centro Empresarial do Cruzeiro (SRES Cruzeiro Velho)

19/11 – domingo

A partir das 12h: Samba da Comunidade e Consciência Negra. Local: Feira Permanente do Cruzeiro

25/11 e 26/11 – sábado e domingo

9h às 16h: Rua de Lazer (com brinquedos e feira de artesanato). Local: Estacionamento do Ginásio do Cruzeiro

9h às 16h: Jogos Comunitários. Local: Ginásio do Cruzeiro

26/11 – domingo

9h: Passeio ciclístico. Local: Estacionamento do Ginásio do Cruzeiro (ponto de partida)

29/11 – quarta

19h: Sarau da Academia Cruzeirense de Letras. Local: Feira do Artesão (em frente à Feira Permanente do Cruzeiro)

30/11 – quinta

9h: Corte de Bolo. Local: Ginásio do Cruzeiro

19h: Missa na Paróquia Nossa Senhora das Dores. Local: Quadra 03 Bloco H – Cruzeiro Velho

30/11 – quinta

20h: Show Gospel. Local: Estacionamento do Ginásio do Cruzeiro

30/11 a 2/12 – quinta a sábado

9h: Feira de Artesanato

11h: Evento de Churrasco

Local: Estacionamento do Ginásio do Cruzeiro

1º/12 – sexta

17h: Apresentação do Grupo Pellinsky. Local: Estacionamento do Ginásio do Cruzeiro

1º/12 – sexta

19h: Shows. Local: Estacionamento do Ginásio do Cruzeiro

2/12 – sábado

9h: 2ª CãoMinhada e Feira Pet

17h: Desfile de Rua da Aruc

19h: Shows

Local: Estacionamento do Ginásio do Cruzeiro

*Com informações da Agência Brasília