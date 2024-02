Programa Melhorias Habitacionais beneficia família em São Sebastião

Os cômodos, com pouca ventilação e iluminação, foram reformulados para suprir as carências da residência e gerar mais qualidade de vida

Esperança e paciência são virtudes da Valdeci de Vasconcelos, 62 anos, que mora em São Sebastião desde 1993. Contemplada com o programa Melhorias Habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), a auxiliar de serviços gerais se inscreveu em 2018 e nunca desistiu do sonho de ter o lar totalmente reformado. Com o início das obras em novembro de 2023, a proprietária prometeu que iria à residência dela apenas quando estivesse pronta. E, na terça-feira (6), sem esconder a emoção, a moradora conheceu o novo lar.

Antes da reforma, a casa estava totalmente insalubre. Os cômodos, que possuíam pouca ventilação e iluminação, foram reformulados para suprir as carências da residência e gerar mais qualidade de vida aos moradores. Valdeci vive no local com as filhas Juliana e Cecília, e o neto Paulo Vitor.

“Me informaram onde estava o posto da Codhab e eu fui lá me inscrever. Depois uma assistente social veio aqui na minha casa, olhou tudo e conversou comigo. E recentemente fui selecionada. Estou muito feliz, estou explodindo de felicidade. Eu perguntei ‘Como será que vai ficar? Deve ficar linda’. Eu falei que viria aqui só quando estivesse pronta. Ficou lindo demais, eu amei tudo”, comenta Valdeci.

Para o aconchego dos moradores, a planta original foi alterada pela equipe de arquitetura da Codhab. Mais um quarto foi construído e os três cômodos mudaram para a parte dos fundos do lote. Na intervenção arquitetônica, para expandir a área da sala, foi planejado um ambiente integrado com cozinha.

Em relação ao banheiro, havia a necessidade da construção de um novo, devido ao número de pessoas na casa. O social foi reformado com novas instalações hidráulicas e um novo revestimento.

Responsável pela reforma, a arquiteta da companhia, Raiane Gomes, detalha as soluções adotadas para reparar as deficiências apontadas. “Era muito difícil ficar na sala. Quase não tinha conforto térmico na casa. Para resolver essa situação e a iluminação, nossa equipe colocou forro de PVC no teto e fez ventilação cruzada. Pensando no bem-estar e saúde dos residentes, planejamos um poço de ventilação no quarto que não tinha janela. Todas as esquadrias foram trocadas e novas louças foram instaladas, devido ao mau estado”, afirma.

De acordo com a profissional, também foi necessário pintar e rebocar todos os cômodos. Construída na década de 1990, a casa apresentava problemas de adensamento. E para resolver as falhas no telhado, com goteiras e mofo, foi necessário a troca completa e impermeabilização.

Presente na entrega, o diretor de Assistência Técnica da Codhab, Mauro Rocha, elogiou o acabamento da nova residência e destacou o comprometimento da companhia em proporcionar novos lares aos contemplados no programa Melhorias Habitacionais. O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 96 mil para transformar a casa da dona Valdeci.

O Melhorias Habitacionais é direcionado às famílias com renda mensal de até três salários mínimos e moradoras do DF há pelo menos cinco anos em áreas próprias de interesse social regularizadas ou passíveis de regularização. Além disso, são critérios não possuir outro imóvel e apresentar problemas de salubridade ou segurança na residência.

As informações são da Agência Brasília