Programa Maria da Penha Vai à Escola abre inscrições para palestras em instituições de ensino

As palestras acontecem entre os dias 15 e 25 de agosto e integram a programação da 24ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa

Começam nesta segunda-feira, 31/7, as inscrições para as palestras do programa Maria da Penha Vai à Escola. As instituições de ensino interessadas têm até o dia 9 de agosto para solicitar inscrição.

As palestras acontecem entre os dias 15 e 25 de agosto e integram a programação da 24ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, com atividades em todos os tribunais de Justiça do País, em atenção ao 17º aniversário da Lei Maria da Penha.

As formações podem ser solicitadas por um profissional da unidade escolar e são voltadas para estudantes, familiares e responsáveis, bem como para profissionais da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). A escola pode optar por uma palestra presencial ou por atividade formativa de forma virtual.

Os temas a serem trabalhados são gênero e Lei Maria da Penha; gênero e violência contra as mulheres; violência sexual: acolhimento e encaminhamento; violência no namoro; e Oficina Gênero e Violência no Namoro, Não!

Fique atento ao prazo das inscrições e participe.

O enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres é uma luta de toda a sociedade e pode começar por você!