Programa leva emissão de RG até pessoas com dificuldade de mobilidade

Batizada de Identidade Solidária, a iniciativa visa facilitar o acesso à carteira de identidade. Neste ano, foram realizados 72 atendimentos pelo projeto

Para garantir o acesso da população a um dos documentos mais importantes de identificação, o Governo do Distrito Federal (GDF) conta com o programa Identidade Solidária. Promovido pela Polícia Civil (PCDF), a iniciativa promove a emissão do registro geral (RG) para pessoas com dificuldade de locomoção, hospitalizadas e encarceradas a partir do deslocamento de equipes do Instituto de Identificação. Em 2023, já foram realizados 72 atendimentos do projeto.

Os atendimentos hospitalares e em presídios ocorrem a partir da solicitação dos assistentes sociais dos locais. Já o pedido para a realização dos serviços domiciliares deve ser feito em um dos postos de identificação anexos a nove delegacias de polícia (DP) ou em uma das sete unidades do Na Hora com atendimentos da PCDF.

O requerimento é gratuito e podem ser emitidas carteiras de primeira e segunda vias. Também é avaliado se é necessário o pagamento de alguma taxa.

“O atendimento nas residências é feito para pessoas comprovadamente com dificuldade de mobilidade. Um familiar, parente, vizinho ou até um conhecido pode ir até um postos de identificação ou no Na Hora para preencher o formulário do pedido e justificação do serviço para essa pessoa”Erilda Maria, diretora da Divisão de Identificação Biométrica da PCDF

“O atendimento nas residências é feito para pessoas comprovadamente com dificuldade de mobilidade. Um familiar, parente, vizinho ou até um conhecido – não precisa ser um dependente -, pode ir até um postos de identificação ou no Na Hora para preencher o formulário do pedido e justificação do serviço para essa pessoa”, explica a diretora da Divisão de Identificação Biométrica da PCDF, Erilda Maria.

É preciso informar os dados da pessoa que precisa da emissão da carteira de identidade, telefone válido e endereço com pontos de referência. Após o preenchimento e a comprovação da necessidade do formato de atendimento, a polícia entra em contato para combinar data e horário da visita.

“Se é comprovado que a pessoa realmente precisa, fazemos o deslocamento da equipe com todos os equipamentos necessários para fazer a coleta das impressões digitais e registro da fotografia para a emissão da identidade”, define.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira os locais para preenchimento do formulário:

Postos de Identificação Biométrica

Funcionamento: Em dias úteis, das 7h às 20h30

‌→ 1ª DP – Asa Sul (Setor Policial Sul);

→ 3ª DP – Cruzeiro Velho (Quadra 3);

→ 4ª DP – Guará (EQ 15/26 AE)

→ 6ª DP – Paranoá (AE Q. 33 Lote 4);

→ 16ª DP – Planaltina (Rua 2 de Abril);

→ 27ª DP – Recanto das Emas (Quadra 301, AE 2);

→ 30ª DP – São Sebastião (Quadra 2, Conjunto 2);

→ 32ª DP – Samambaia (QN 308, Conjunto 1, Lote 1);

→ 33ª DP – Santa Maria (CL 114).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Unidades do Na Hora

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 às 19h; e sábados, das 7h30 às 13h

→ Brazlândia: AE 4, Lote 3 Setor Tradicional

→ Ceilândia: Shopping Popular de Ceilândia

→ Gama: Setor Central EQ 55/56

→ Riacho Fundo: Shopping Riacho Mall – 2° andar

→ Rodoviária de Brasília: plataforma inferior

→ Sobradinho: Quadra 6, AE 8

→ Taguatinga: QS 3, Lote 11, Lojas 4 e 8.

Com informações da Agência Brasília