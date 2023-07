Cadáver encontrado amarrado é de policial desaparecido

Segundo a corporação, a suspeita é que o cadáver seja do policial militar da reserva, Jacob Vieira da Silva, conhecido como Jacó

A Polícia Civil do Estado d e Goiás (PCGO) encontrou, na tarde desta terça-feira (18), um corpo amarrado, ensacado e concretado em uma cisterna de uma chácara na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Se trata do policial da reserva, Jacob Vieira da Silva, conhecido como Jacó, que estava desaparecido desde 10 de julho.

A cisterna onde o corpo foi encontrado fica na chácara do enteado do militar. As buscas por Jacob iniciaram-se ontem (17), na área rural da região.

O militar foi visto pela última vez no início da tarde do dia 10, antes de sair de sua residência, em Santa Maria. Ele havia pedido um carro de aplicativo para sair de casa.