Programa de qualificação profissional abre inscrições na segunda (11)

Realizado em parceria entre a Sejus e o Senac, Programa Vencer vai ministrar cursos gratuitos para jovens entre 15 e 24 anos

A partir desta segunda-feira (11) até 29 de julho, jovens com idade entre 15 e 24 anos e renda familiar per capita de até dois salários mínimos poderão se inscrever no Programa Vencer de qualificação social e profissional pelo site vencer.sejus.df.gov.br/. Entre os cursos disponíveis, estão os de cuidador de idosos, garçom, açougueiro, assistente financeiro e maquiador.

Uma parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), os cursos terão de 160 horas-aula a 240 horas-aula e serão ministrados nos centros de educação profissional de Ceilândia, Jessé Freire (Setor Comercial Sul), Plano Piloto, Sobradinho, Taguatinga e na Unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH).

Leia também Concurso público: mais de 27 mil vagas estão abertas em todo o país

Os interessados podem se matricular simultaneamente em dois cursos diferentes, desde que haja disponibilidade de vagas. A Sejus reservará 10% das vagas para adolescentes e jovens atendidos pelas entidades do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente do DF e demais políticas públicas da secretaria e que atendam aos requisitos do edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira (8).

“Essa parceria visa ensinar e ampliar os horizontes desses adolescentes e jovens, além de propiciar a superação pessoal e o resgate da autoestima, com mudança de mente e comprometimento com um ofício. Esses cursos significam crescimento econômico do país, gerando melhores oportunidades de emprego e renda para jovens e adultos”, explica o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

Para sanar quaisquer dúvidas sobre o Programa Vencer, os candidatos podem entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: [email protected]

Com informações da Agência Brasília