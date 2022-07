Concurso público: mais de 27 mil vagas estão abertas em todo o país

A Secretaria de Educação do DF abriu mais de 4 mil vagas, e o Tribunal de Justiça Militar de MG é o de maior salário

Chegou a hora de realizar o sonho de se tornar servidor público. Ao todo, são 27.682 vagas ofertadas em todas as regiões do Brasil, com salários que chegam a R$ 33,7 mil. No Distrito Federal está o maior deles, com 4.254 vagas ofertadas pela Secretaria de Educação.

Já o de salário mais alto é o do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, com seis vagas, de escolaridade superior e com inscrições que só começam no dia 12 de setembro. Listaremos aqui algumas das oportunidades de cada estado.

Acre

A Secretaria de Saúde do Acre encerra as incrições no dia 27 deste mês, para provimento de 622 vagas de nível médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1392 a R$ 11096.

Alagoas

O concurso para Agepen-AL (Agente Penitenciário de Alagoas) abrirá 300 vagas para candidatos de nível superior, com salário inicial de R$ 3.800. Ele já foi autorizado, mas datas de incrição e provas ainda não foram informadas.

Amapá

Com inscrições abertas até 8 de agosto, o concurso da Secretaria de Fazenda do Amapá busca preencher 250 vagas, sendo 100 para Auditor da Receita Estadual e 150 de Fiscal da Receita Estadual, com vencimentos de até R$ 22 mi.

Bahia

Estão abertas as inscrições para o concurso Unilab (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira), com 102 vagas em diversos cargos de técnico-administrativo em educação, sendo 16 imediatas e 86 para cadastro reserva. As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Redenção, no Ceará, e São Francisco do Conde, na Bahia. Podem se candidatar profissionais com nível médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.446 a R$ 4.180

Ceará

A prefeitura de Alto Santo abriu 259 vagas para professores, médicos e técnicos de informática, com salários que vão de R$ 1.200 a R$ 9 mil. As inscrições vão até 22 de julho.

Distrito Federal

Além do certame da Secretaria da Educação, já citado, a Adasa (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF) oferece 75 vagas, sendo 25 imediatas, de nível médio e superior, com remunerações de R$ 4.300 a R$ 10 mil. As inscrições serão encerradas no dia 17 de julho.

Espírito Santo

As inscrições para o concurso da Polícia Militar do Espírito Santo foram prorrogadas até o dia 14 de julho, para provimento de 1.111 vagas de nível médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 3.700 a R$ 11 mil.

Goiás

A prefeitura de Goianésia abriu 1.423 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior para diversas áreas de atuação. Os vencimentos variam de R$ 1.200 a R$ 17 mil, com inscrições em agosto.

Maranhão

Na capital, São Luís, a prefeitura abriu 111 vagas de nível médio para a área da Segurança Pública, com salários que variam de R$ 938 a R$ 3.200. As inscrições vão até 19 de agosto.

Mato Grosso

Para a Defensoria Pública do Mato Grosso, são 48 vagas, sendo 28 para apoio administrativo, de nível médio e superior, e 20 para defensor, necessário diploma em direito e prática na área jurídica. Os salários variam de R$ 3 mil a R$ 24 mil.

Mato Grosso do Sul

A prefeitura de Eldorado está com inscrições abertas até o dia 25 de julho para provimento de 112 vagas de nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.200 a R$ 6.100.

Minas Gerais

Na Secretaria da Fazenda, são 431 vagas para candidatos de ensino superior para o cargo de auditor fiscal, com salário de R$ 25 mil. As inscrições começam em agosto.

Pará

Foi autorizado o certame para o Ministério Público do Pará, para o cargo de promotor de justiça. A previsão é que sejam ofertadas 65 vagas, e para concorrer, é necessário formação de nível superior em direito, três anos de prática jurídica e registro na OAB. A remuneração é de R$ 30 mil.

Paraíba

O concurso CRN 6 (Conselho Regional de Nutricionistas) deve ocorrer em breve. O concurso foi autorizado e o contrato já foi assinado com o Instituto Quadrix, para provimento de vagas no cargo de nutricionista fiscal, mas sem quantidade informada. A remuneração inicial é de R$ 3.300.

Pernambuco

Até 18 de julho é possível se inscrever para o concurso da Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco. São 2.907 vagas para professor, com salários que variam de R$ 2.900 a R$ 3.900, a depender da carga horária.

Piauí

O IFPI (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí) abriu concurso com 129 vagas de nível médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.400 a R$ 9.600. As inscrições vão até 25 de julho.

Rio de Janeiro

A Universidade Federal do Rio de Janeiro está com certame para provimento de 50 vagas para o cargo de professor. Os salários variam de R$ 2.200 a R$ 9.600, a depender da carga horária e da titulação acadêmica do docente. As inscrições vão até o dia 13 de julho.

Rio Grande do Norte

Com inscrições abertas até o dia 25 de julho, a Assembleia Legislativa abriu 47 vagas, sendo 23 para técnico, com salário de R$ 5.800, e 24 para analista, com salário de R$ 9.700.

Rio Grande do Sul

O Banco do Rio Grande do Sul (Banrisul) abriu 274 vagas para nível superior com salário de R$ 4.200. As inscrições vão até o dia 18 de julho.

Rondônia

O concurso para provimento de vagas da Polícia Militar de Rondônia já foi autorizado. Serão 28 oportunidades de nível médio e superior, com vencimentos a partir de R$ 5.400. A banca será o Cebraspe.

Roraima

Está previsto o concurso do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1 Região (CRTI 1). O Instituto Quadrix já assinou contrato, e serão ofertadas 31 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de nível médio e técnico. A remuneração inicial será de R$ 3 mil.

Santa Catarina

O Ministério Público de Contas de Santa Catarina está com inscrições abertas para provimento de 87 vagas de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 5,6 mil a R$ 32 mil. As inscrições terminam no dia 29 de julho.

São Paulo

Até o dia 20 estão abertas as inscrições para a Polícia Militar de São Paulo. São 2.700 vagas, com salário inicial de R$ 3.800. O certame é para o cargo de soldado, com exigência de ensino médio.

Sergipe

Sergipe tem cinco vagas abertas de nível médio para o CRN-5 (Conselho Regional de Nutricionistas). O salário inicial é de R$ 1.500, mais benefícios. As inscrições vão até o dia 31 deste mês.

Tocantins

A Unilab (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira) abriu certame com 102 vagas em diversos cargos de técnico-administrativo em educação, sendo 16 imediatas e 86 para cadastro reserva. Apesar de Tocantins ser um local de prova, a oportunidade é para lotação no Ceará e na Bahia. Os salários variam de R$ 2.446 a R$ 4.180. As inscrições acabam no dia 14.

Sefaz-AP (Secretaria da Fazenda do Estado do Amapá) – Vagas: 250 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 22.019,25 / Inscrições: até 8/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Erechim (RS) – Vagas: 176 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.660,67 até R$ 18.554,85 / Inscrições: até 14/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Goianésia (GO) – Vagas: 1.423 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 17.015,27 / Inscrições: de 8/8 até 28/8 / Mais informações aqui

Mais informações aqui Prefeitura de Chapecó (SC) – Vagas: 433 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.783,98 até R$ 15.261,52 / Inscrições: até 18/7 / Mais informações aqui

Ciop (Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista) – Vagas: 31 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.240 até R$ 15.077,21 / Inscrições: até 10/7

Mais informações aqui TRT 9-PR (Tribunal Regional do Trabalho do Paraná) – Vagas: não definido / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.591,37 até R$ 14.271,70 / Inscrições: até 12/7 /

Prefeitura de Coronel Macedo (SP) – Vagas: 9 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.700 até R$ 14.260 / Inscrições: até 18/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jundiaí (SP) – Vagas: 7 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.971 até R$ 12.736 / Inscrições: até 25/7 / Mais informações aqui TRT 23ª Região (Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região – Mato Grosso) – Vagas: 2 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.591 até R$ 12.455 / Inscrições: até 27/7 / Mais informações aqui PC-ES (Polícia Civil do Espírito Santo) – Vagas: 40 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.413,15 / Inscrições: até 29/7

Prefeitura de Ocara (CE) – Vagas: 230 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 11,5 mil / Inscrições: até 18/7 / Mais informações aqui