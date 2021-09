Programa da Sejus chega ao Paranoá

O evento vai levar à população do Paranoá diversos atendimentos como a emissão gratuita da 1ª e 2ª via da identidade pela Polícia Civil e Na Hora, ouvidoria, corte de cabelo, assistência jurídica, social e psicológica

Nesta sexta-feira (10) e sábado (11), acontece a 14ª edição do o Programa Sejus Mais Perto do Cidadão. O evento vai levar à população do Paranoá diversos atendimentos como a emissão gratuita da 1ª e 2ª via da identidade pela Polícia Civil e Na Hora, ouvidoria, corte de cabelo, assistência jurídica, social e psicológica.

As atividades vão ocorrer no Paranoá Parque, na quadra 2/3, conjunto comercial, lote 1, em frente à UPA do Paranoá.

Além dos atendimentos de cidadania, a programação inclui aferição de pressão e glicemia, acupuntura, massoterapia, auriculoterapia e orientação sobre saúde bucal. O programa oferece também cursos profissionalizantes e a divulgação de oportunidades de estágio aos estudantes.

Haverá a comercialização de artesanato e itens gastronômicos feitos por mulheres vítimas de violência atendidas pela Sejus, além de produtos orgânicos e pães fabricados em oficinas do Sistema Socioeducativo. Para a criançada, haverá uma tenda com oficinas, brinquedoteca, pula-pula e cantinho da leitura.

Programa

O programa Sejus Mais Perto do Cidadão é hoje uma ação permanente de governo e já conta com mais de 80 mil atendimentos. O programa está em sua décima quarta edição e já passou pelas regiões administrativas da Candangolândia, Paranoá, Planaltina, Brazlândia, Recanto das Emas, São Sebastião, Riacho Fundo, Sol Nascente/ Pôr-do-Sol, Itapoã, Ceilândia, Rodoviária do Plano Piloto, Estrutural e Samambaia.

Serviço

Data: 10 e 11 de setembro

Horário:

Sexta-feira, das 9h às 17h

Sábado, das 9h às 13h

Local: Paranoá Parque, na quadra 2/3, conjunto comercial, lote 1, em frente à UPA do Paranoá.

A presença da imprensa está liberada para cobertura