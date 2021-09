Regionais de ensino do DF recebem R$ 830 mil

A verba tem o objetivo de atender as demandas das próprias regionais e também das unidades escolares vinculadas a cada uma delas

Duas portarias que liberam R$ 830 mil do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) para as coordenações regionais de ensino (CRE) de Brazlândia, Ceilândia, Gama e Taguatinga foram publicadas nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A verba tem o objetivo de atender as demandas das próprias regionais e também das unidades escolares vinculadas a cada uma delas, e está designado em duas quantias específicas – capital e custeio.

O valor de R$ 700 mil referente a despesas de capital é designado para compras de materiais permanentes, que se incorporam ao patrimônio da escola, como computadores, materiais de informática, mobiliário, equipamentos de áudio e vídeo, entre outros.

No caso de custeio, o valor é R$ 130 mil e deve ser utilizado para pequenos reparos nas unidades, como pintura, consertos em telhados e pisos, entre outros serviços e benfeitorias.

Veja os valores liberados para cada uma das quatro regionais:

Tabela: Agência Brasília

Brazlândia

A Regional de Ensino de Brazlândia conta com 32 unidades escolares e irá receber R$ 380 mil reais de custeio. O coordenador regional, Humberto José Lopes, explica que o recurso é utilizado para demandas de manutenções e reparos na própria CRE e também em dois espaços vinculados à regional, um ginásio poliesportivo e uma biblioteca escolar e comunitária.

“Além disso, o dinheiro é utilizado para a aquisição de material de consumo. Sem esse recurso, a regional não teria como funcionar perfeitamente. É a única fonte de recurso, e ela traz tranquilidade para diversos setores da CRE”, frisa Humberto

Ele esclarece ainda que, com “o PDAF indo direto para a CRE, é possível fazer pesquisa de preços, compras diretas e, assim, conseguir valores mais atrativos. Isso gera economia, o que traz um benefício necessário ao erário”.

Cartão PDAF

O Cartão PDAF foi lançado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no mês de agosto. A proposta vai viabilizar uma plataforma para tornar mais ágil a execução de serviços nas escolas e a prestação de contas mais simples e transparente.

As escolas e regionais de ensino terão acesso a um cartão para administrar os recursos recebidos pelo PDAF. Ele vai permitir que os valores sejam utilizados de maneira mais desburocratizada, pois as unidades escolares poderão contratar diretamente serviços e reparos junto a fornecedores credenciados pelo governo, tendo acesso previamente aos preços cobrados por eles.

O cartão irá funcionar por meio de parceria entre as secretarias de Educação e de Economia com o Banco de Brasília e Sebrae-DF.

Com informações da Agência Brasília