Fazendeiro que ameaçou Ibaneis diz que PMDF liberou invasão

“Todos vão entrar às 19h na Esplanada, autorizados pela Polícia Militar do GDF”, afirma o homem em vídeo

O fazendeiro André Luiz Bastos Costa, investigado por ameaçar o governador Ibaneis Rocha no ano passado, disse recentemente que ele mesmo negociou com a Polícia Militar do DF (PMDF) a entrada dos caminhões na Esplanada dos Ministérios na noite de segunda-feira (6), um dia antes das manifestações bolsonaristas. O local estava fechado, mas os veículos invadiram, descumprindo ordem de segurança pré-estabelecida.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o fazendeiro aparece com duas pessoas. “Entraremos na Esplanada às 19h e sairemos do Parque Leão às 18h assim como da Granja do Torto e os motohomes que estão lá no CT Gaúcho”, diz André Luiz. “Todos vão entrar às 19h na Esplanada, autorizados pela Polícia Militar do GDF”, complementa.

As invasões ocorreram por volta de 22h. O trânsito na região estava fechada para carros desde a noite de domingo (5), mas após pressão dos manifestantes a PM liberou o bloqueio. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ouvir um homem gritando: “Acabamos de invadir, a polícia não deu conta de segurar o povo”. Ele ainda completa: “E nós vamos invadir o STF amanhã”. A invasão ao STF não ocorreu. O governador Ibaneis Rocha ordenou, na terça (7), reforço policial nas imediações do local.

Ameaças

Em junho de 2020, André Luiz gravou vídeo mostrando indignação com a fiscalização das forças de segurança do DF contra manifestantes bolsonaristas que acampavam na Esplanada à época. O fazendeiro fez ameaças a Ibaneis e chegou a ofendê-lo xingando-o de ‘agiota safado’.

“Agora é conosco. Nós vamos mostrar para o senhor no dia 21 com quem o senhor mexeu. O senhor mexeu com o povo brasileiro. É uma falta de respeito, seu agiota safado, nós vamos te pegar, seu safado, você vai ver. Vamos descobrir seus podres e colocar você no seu devido lugar igual todos os governadores que traíram o presidente”, esbravejou o bolsonarista.