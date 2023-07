Programa contra violência doméstica visitou 10 mil famílias

O programa consiste em policiamento orientado após o atendimento emergencial às vítimas, com o objetivo de enfrentar e prevenir a violência

Coordenado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o Programa de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid) realizou, entre janeiro e maio deste ano, 10.318 visitas a 1.972 famílias em contexto de violência.

Instituído formalmente e regulamentado em 2021, o programa consiste em um policiamento orientado feito após o atendimento emergencial às vítimas, com o objetivo de enfrentar e prevenir a violência doméstica e familiar por meio de ações educativas e intervenções nos núcleos familiares.

O acompanhamento é feito por policiais militares voluntários que são capacitados para atuar contra a violência doméstica. As visitas ocorrem a cada 15 dias, enquanto perdurarem os fatores de riscos. Durante o atendimento, a vítima é orientada sobre os direitos e as providências que pode tomar em relação ao fato. Além disso, a família e o autor da violência também são acompanhados pelos policiais.

“Assim podemos verificar in loco como está a situação daquele núcleo familiar e os encaminhamentos que vão sendo tomados a partir de outros órgãos”, afirma a chefe do Centro de Políticas de Segurança Pública da PMDF, major Isabela Almeida. “A vítima sente que tem apoio e o autor vê que a polícia está acompanhando o caso e que pode ser penalizado. Isso cria segurança”, completa. A major destacou que até hoje não foi registrado nenhum caso de feminicídio envolvendo vítimas acompanhadas pelo programa.

O serviço é gratuito e prestado pela PMDF. Para mais informações, pode ser realizado contato por meio dos seguintes telefones: 3190-5291 e 3190-5293. Em casos de situações de emergência, a orientação é entrar em contato pelo 190.

Atendimentos

Os números deste ano seguem o aumento dos atendimentos que ocorreram nos dois últimos anos. Em 2022, foram registrados 24.312 atendimentos a 2.278 famílias. No ano anterior, o Provid fez 20.683 visitas a 1.953 famílias. Nos anos de 2020 e 2018, foram 14.368 e 12.160 acompanhamentos para 1.598 e 1.189 famílias, respectivamente.

“Temos tido um crescimento no número de atendimentos e visitas. Durante a pandemia houve uma ampliação do efetivo do Provid para todas as regiões administrativas. A procura é grande e aumentamos a disponibilidade das equipes”, revela a major Isabela Almeida.

Os casos são encaminhados pelos órgãos que compõem a rede de apoio e enfrentamento à violência doméstica e familiar, como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF). Também há situações mediante solicitação da vítima ou por denúncias anônimas.

“É feito um filtro pelas equipes de policiamento ordinário e nós buscamos essas pessoas vítimas de violência para o atendimento. Existe todo um protocolo para o acompanhamento. O principal deles é a pessoa aceitar receber as visitas periódicas”, explica a major.

Onde solicitar o atendimento do Provid:

‌→ Asa Sul, Vila Telebrasília e Lago Sul (1º BPM)

SPO Área Especial, Conjunto 4, Setor Policial Sul, Asa Sul

Telefones: (61) 3190-1150 e 99136-2107

E-mail: [email protected]

‌‌→ Taguatinga (2º BPM)

Endereço: QNB Área Especial nº 8, Avenida SAMDU, Taguatinga Norte

Telefones: (61) 3190-0226, 3190-0227 e 99969-3866

E-mail: [email protected]

‌‌→ Asa Norte (3º BPM)

Endereço: SAAN QD 03, LT 1.350

Telefone: (61) 99969-2957

E-mail: [email protected]

‌→ Guará (4º BPM)

Endereço: AE 10, Módulo A, Guará II

Telefones: (61) 3190-0453 e 99961-2939

E-mail: [email protected]

‌→ Sudoeste, Octogonal e Cruzeiro (7º BPM)

Endereço: EQRSW 2/3, Lote 03, Sudoeste

Telefone: (61) 99965-6890

E-mail: [email protected]

‌→ ‌Ceilândia Sul (8º BPM)

Endereço: QNN 06, AE S/N, Guariroba, Ceilândia Sul

Telefones: (61) 3190-0816, 3190-0815 e 99977-2710

E-mail: [email protected]

‌‌→ Gama (9º BPM)

Endereço: Área Especial 02, Setor Sul, Gama

Telefones: (61) 3190-0982, 3190-0983 e 99307-0003

E-mail: [email protected]

‌‌→ Ceilândia Norte e Sol Nascente/Pôr do Sol (10º BPM)

Endereço: QES, AE 07, 08 e 09, Setor de Indústrias, Ceilândia

Telefones: (61) 3190-1051 e 99969-3057

E-mail: [email protected]

‌→ Samambaia (11º BPM)

Endereço: Quadra 203, AE S/N, Samambaia Norte

Telefones: (61) 3190-1150 e 99178-5506

E-mail: [email protected]

‌→ ‌Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (13º BPM)

Endereço: Quadra Central, AE nº 2, Lote 02, Sobradinho

Telefones: (61) 3190-1353 e 99166-6976

E-mail: [email protected]

‌→ Planaltina (14º BPM)

Endereço: Área Especial nº 13, Setor Norte, Planaltina

Telefones: (61) 3190-1415 e 99579-8451

E-mail: [email protected]

‌→ SCIA/Estrutural e SIA (15º BPM)

Endereço: Setor Central, Área 1, Cidade Estrutural

Telefones: 99346-6894 e 99841-4715

E-mail: [email protected]

‌→ Brazlândia (16º BPM)

Endereço: Área Especial A, Lote 01, Setor Norte, Brazlândia

Telefones: (61) 3190-1607 e 99679-0408

E-mail: [email protected]

‌‌→ Águas Claras, S.H. Vicente Pires e Arniqueira (17º BPM)

Endereço: Avenida Sibipiruna, Lote 3/5, Águas Claras

Telefone: (61) 99969-2791

E-mail: [email protected]

‌→ Paranoá e Itapoã (20º BPM)

Endereço: QD 33, AE S/N, Paranoá

Telefones: (61) 3190-2050 e 99613-4399

E-mail: [email protected]

‌→ São Sebastião e Jardim Botânico (21º BPM)

Endereço: QD 201/202, AE 02, Residencial Oeste, São Sebastião

Telefones: (61) 3190-2100 e 99968-9186

E-mail: [email protected]

‌→ ‌Lago Norte, Varjão e Vila Planalto (24º BPM)

Endereço: SHIN, CA 02, Lote 19, Lago Norte

Telefones: (61) 3190-2440 e 99171-4721

E-mail: [email protected]

‌→ ‌Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Park Way (25º BPM)

Endereço: SMPW Quadra 6, Conjunto 2, Área Especial S/N, Núcleo Bandeirante

Telefones: (61) 3103-2053 e 99609-2600

E-mail: [email protected]

‌→ Santa Maria (26º BPM)

Endereço: Quadra Central 1, Área Especial 1, Avenida Alagado, Santa Maria

Telefones: (61) 3190-2618 e 99970-8421

E-mail: [email protected]

‌→ Recanto das Emas (27º BPM)

Endereço: QD 111/306, Recanto das Emas

Telefones: (61) 3190-2718 e 99134-6596

E-mail: [email protected]

‌‌→ Riacho Fundo e Riacho Fundo II (28º BPM)

Endereço: QN 05, AE 01, Riacho Fundo

Telefones: (61) 99961-2877 e 99969-2873

E-mail: [email protected]

As informações são da Agência Brasília