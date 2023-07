Madeireira pega fogo e assusta moradores de Sobradinho II

Imediatamente, os militares iniciaram o combate às chamas e evacuaram as edificações vizinhas à madeireira

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na madrugada desta quarta-feira (12), uma ocorrência de incêndio em uma madeireira na DF-425, na região de Sobradinho II. Por ser próximo a um condomínio residencial, as chamas assustaram os moradores.

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe descobriu que o incêndio acontecia no depósito e madeiras com uma área de aproximadamente 100 m², cercada por edificações.

Imediatamente, os militares iniciaram o combate às chamas e evacuaram as edificações vizinhas à madeireira.

Devido ao rápido acionamento e trabalho do CBMDF, grande parte da madeira conseguiu ser resguardada.