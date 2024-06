Produtores rurais aprendem sobre peculiaridades e técnicas de cultivo de frutas vermelhas em reunião técnica

O cultivo, o manejo e a comercialização de frutas vermelhas como amora, mirtilo, morango e framboesa foram os temas abordados na reunião técnica da Emater-DF na manhã deste sábado (22), no Lago Oeste. Com o tema “Introdução ao Cultivo de Frutas Vermelhas no Cerrado Brasileiro”, extensionistas da empresa explicaram as principais peculiaridades dessas frutas a aproximadamente 30 produtores rurais.

Segundo Clarissa Campos, gerente da Emater-DF em Sobradinho, o objetivo da reunião técnica foi atender ao crescente interesse dos produtores por essas culturas. “Na região do Lago Oeste, os produtores têm mostrado grande interesse em novas culturas e inovações tecnológicas. No caso do morango, apesar de já ter um cultivo consolidado, sempre tem demanda, principalmente o orgânico”, destacou.

O mirtilo vem sendo introduzido no DF por meio da Rota da Fruticultura. Clarissa observou que a AgroBrasília, realizada entre os dias 21 e 25 de maio, serviu como uma vitrine para a propagação da fruta, despertando a curiosidade de muitos produtores, o que levou à organização da reunião. “A fruta, embora recente, é promissora para o Distrito Federal, considerando a oferta, a demanda e as condições climáticas e de solo”, pontuou.

Um dos participantes, Leonardo Rodrigo Torres, 33 anos, é programador de sistemas, mora no Lago Oeste há pouco menos de dois meses e já pretende começar a investir na produção rural. “Estou planejando, estudando e vendo o que será melhor para eu começar a produzir. As frutas vermelhas chamam atenção pelo alto valor de mercado, as pessoas consomem bastante e é relativamente fácil de mercado”, disse ele.

Os engenheiros agrônomos e extensionistas Clarissa Campos e Felipe Camargo, este último responsável pelo programa de Fruticultura da Emater-DF, explicaram aos produtores as vantagens do cultivo e os maiores desafios da produção no Brasil. Eles apresentaram as principais variedades das frutas, questões de manejo e as formas de beneficiamento para garantir um maior aproveitamento.

Felipe Camargo também orientou os produtores sobre a Rota da Fruticultura, que envolve diversas instituições e promove estratégias de aumento da produção e do fornecimento de frutas para mercados internos e externos, além de esclarecer dúvidas dos produtores. A diretora-executiva da Emater-DF, Loiselene Trindade, participou da reunião.

Joseane Lima Lelis, economista doméstica da Emater-DF, explicou sobre as boas práticas na colheita e pós-colheita, os cuidados no manuseio devido à sensibilidade das frutas, e as questões de embalagens e acondicionamento. “Essa reunião, com todas essas informações, é importante para os produtores decidirem se querem ou não investir nessas frutas”, afirmou.

A reunião ocorreu na propriedade da produtora rural Cecília Klein, no Lago Oeste, onde são cultivados morango e framboesa. A produtora compartilhou sua experiência com as frutas e suas técnicas de manejo e comercialização. Durante o evento, foi sorteada uma muda de amora preta gigante (blackberry).

Com informações da Agência Brasil