Procurando emprego? Mais de 400 vagas estão disponíveis nesta quarta (3)

Nesta quarta-feira (3), 410 vagas estão disponíveis pelas agências do trabalhador para quem busca emprego na capital federal. Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 5 mil, com vagas que exigem experiência comprovada e outras que não.

Entre as vagas disponíveis nas agências do trabalhador nesta quarta-feira (3), há quatro oportunidades para pedreiro em Samambaia, três em Valparaíso e duas no Lago Norte | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Entre as oportunidades, 20 são para atendente de lanchonete na Asa Norte (R$ 1.524,96) e outras 20 no Gama, como vendedor pracista (R$ 1.412). A região de Taguatinga também concentra um número alto de vagas: são 25 para vendedor interno (R$ 2.500) e outras cinco para telheiro (R$ 2 mil).

Nos salários acima de R$ 2 mil, Valparaíso oferta diversas vagas. Entre elas, uma para soldador com maçarico e arco elétrico (R$ 3 mil), três para pedreiro (R$ 2.300), duas para motoristas de automóveis (R$ 2.800), além de uma para técnico em planejamento de obras (R$ 5 mil).

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília