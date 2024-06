Princípio de incêndio em apartamento mobiliza CBMDF no Guará II

Na noite desta sexta-feira (21), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ( CBMDF ) atendeu a ocorrência na rua 11 da QE 40, Pólo de Modas, Guará II – DF.

Chegando ao local as equipes constataram que se tratava de um princípio de incêndio em um apartamento do primeiro andar de um prédio de 05 (cinco) andares, e que já havia sido extinto pelos moradores vizinhos do apartamento, com a utilização de extintores da própria edificação.

Os moradores do prédio já estavam fora do prédio quando os Bombeiros chegaram.

As equipes de socorro fizeram o gerenciamento dos riscos e constataram o vazamento de gás de um botijão, que logo foi retirado para uma área aberta e ventilada fora do prédio.

As equipes de salvamento fizeram a busca por possíveis vítimas, não sendo encontradas pessoas e nem animais feridos.

Depois da avaliação e do gerenciamento dos riscos, os moradores foram liberados a retornarem para os seus apartamentos.

A Perícia foi acionada para o local, o apartamento ficou aos cuidados da senhora S. G., moradora.