Primeiro dia do Enem 2023

Começou o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, dia 5 de novembro. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), são esperados 72.982 candidatos para a prova no Distrito Federal. O primeiro dia de exame conta com linguagens, ciências humanas e redação.

No bloco do primeiro dia, são 45 questões de linguagens, sendo que cinco são de inglês ou espanhol. A prova termina às 19h.

Os portões das 136 escolas do DF que receberam os alunos para o primeiro dia de prova, fecharam às 13h. Na frente de uma universidade em Brasília, os alunos eram recebidos por grupos de professores de cursinho e grupos estudantis que os desejavam boa sorte.

A estudante Luísa Sousa Andrade, 20 anos, está fazendo o Enem pela quarta vez. Ela estava bastante ansiosa e nervosa, mas confiante por ter feito cursinho. Foi seu terceiro ano de cursinho pra medicina. Para ela, o dia de maior dificuldade vai ser o segundo dia de prova. “Mas se eu for mal hoje, o segundo dia vai ser pior”.

O tema da redação do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 é “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Ela está tranquila para a redação, e está achando que o tema será algo relacionado a educação a distância ou acessibilidade. O pai dela, Paulo Terson, também vai fazer a prova. “Ele sempre faz comigo, para dar apoio, um incentivo”. Inclusive, Paulo chegou a passar para educação física ano passado, mas não conseguiu entrar no curso, por conta do trabalho. “Mas agora ele vai tentar para psicologia que é mais a cara dele”.

A aluna Sofia Silvestre, 15 anos, está fazendo a prova pela primeira vez como treineira. “Estou vindo só para ver como é a prova”, comenta. Para ela, o dia de exatas que vai ser mais difícil.

Leonardo Peixoto, é professor de matemática, e junto de outros professores, veio apoiar os alunos do cursinho que dá aula. “Só o fato de ver os professores ali, eles ficam mais calmos”, afirma. De acordo com ele, para a maioria dos alunos, a prova no geral é muito difícil, porque é a prova da vida deles. “Mas em termos de conteúdo, o segundo dia é mais difícil, entretanto, hoje a redação tem peso muito grande na prova”.