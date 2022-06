Primeira noite de testagem e vacinação tem 2,5 mil atendimentos

As unidades ficaram abertas das 19h às 22h, com espaços separados para atender aos dois grupos de cidadãos, sem riscos de contaminação

Aos 58 anos, o servidor público Vilamar Tadeu já poderia ter tomado até o segundo reforço da vacina contra covid-19, mas não havia voltado a uma unidade de saúde nem para o reforço inicial. O atraso no cartão de vacinação, no entanto, foi zerado nesta quarta-feira (22). “Eu vim trazer a minha filha para testar e aproveitei para me vacinar”, contou.

A estratégia de levar promover vacinação e testagem em 14 unidades básicas de saúde (UBSs) da rede pública do Distrito Federal atendeu 2.546 pessoas na primeira noite. As unidades ficaram abertas das 19h às 22h, com espaços separados para atender aos dois grupos de cidadãos, sem riscos de contaminação.

“Eu estava querendo fazer o teste, mas não queria ir a um hospital. Quando vi a reportagem, vim direto para cá”, contou Giovana Medeiros, 17 anos. A estudante elogiou o atendimento da UBS 5, localizada na Avenida Samdu Sul, que não registrou fila de espera ao longo da noite.

O mesmo cenário de tranquilidade foi visto na UBS 1 de Águas Claras. “O atendimento à noite ajudou muito, porque de dia é muito corrido”, afirmou a estudante Andressa Inaiazy. Com uma rotina de aulas, estágio e cuidados com o filho de um ano, ela aproveitou o funcionamento noturno da unidade de saúde para receber seu reforço da vacina contra a covid-19.

Todas as pessoas com mais de 12 anos podem procurar as unidades para a vacinação – primeira dose, segunda dose ou reforços. Quem está com sintomas é encaminhado para a testagem, mas não é possível receber imunizantes até estar bem de saúde, mesmo com o exame de covid-19 negativado.

Atendimento noturno

Dos 2.864 atendimentos prestados na primeira noite, 642 foram de testes de covid-19 e 1.904 de vacinação. A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, afirmou que trabalha para reforçar as equipes com o objetivo de ampliar as estratégias de atendimento. “Queremos facilitar o acesso para ampliar a cobertura vacinal. E a testagem é fundamental para conseguirmos reduzir o avanço da doença”, detalhou.

O atendimento de dia prossegue com mais de 70 unidades de imunização, incluindo locais específicos para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Já a testagem pode ser feita em qualquer UBS ou no ponto montado na Rodoviária do Plano Piloto.

Confira aqui a lista completa dos locais de vacinação:

Unidades com testagem e vacinação noturna

→ UBS 1 Asa Sul

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: SGAS 612

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

→ UBS 2 Asa Norte

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: EQN 114/115

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

→ UBS 1 Guará

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QI 06 Área Especial – Lote A

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac e Janssen

→ UBS 1 Paranoá

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 21 Conjunto 15 Área Especial

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

→ UBS 1 São Sebastião

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Centro de Múltiplas Atividades

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

→ UBS 3 Ceilândia

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QNM 15 Lote D Área Especial 15

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

→ UBS 5 Ceilândia

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QNM 16 Lote F Área Especial 16

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

→ UBS 7 Ceilândia

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QNO 10 Área Especial 10

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

→ UBS 12 Ceilândia

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: EQNQ 03/04

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

→ UBS 1 Águas Claras (Areal)

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QS 5 Lote 24, Av. Areal

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

→ UBS 5 Taguatinga

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Setor D Sul Área Especial 23

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

→ UBS 1 Vicente Pires

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Rua 4C Chácara 12 – Colônia Agrícola Samambaia

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

→ UBS 3 Gama

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Entrequadra – 3/5 Setor Leste

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

→ UBS 1 Santa Maria

Horário de vacinação e testagem: das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

Vacinas disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

